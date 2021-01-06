Має бути покарання, – Зеленський доручив перевірити "контрабанду вакцини"
Президент Володимир Зеленський доручив фахівцям зі Служби безпеки перевірити інформацію про нібито ввезену в Україну контрабанду вакцини.
Якщо інформація підтвердиться, реакція має бути максимально жорсткою. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою. За контрабанду і контрафакт має бути покарання,
– наголосив президент.
Окрім того, Зеленський нагадав, що в Україні є чіткий план вакцинації. Спершу препарат отримають "люди з груп ризику та ті, хто на передовій у боротьбі з ковідом".
Що відомо про "контрабанду вакцини"
- Політик Михайло Бродський 5 січня заявив, що в Україну таємно прибула партія вакцин.
- Препарати нібито отримали українські політики. Процедура вакцинації начебто відбувалася таємно у пластичній клініці.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже доручив перевірку Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ.
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