Президент Володимир Зеленський доручив фахівцям зі Служби безпеки перевірити інформацію про нібито ввезену в Україну контрабанду вакцини.

Якщо інформація підтвердиться, реакція має бути максимально жорсткою. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою. За контрабанду і контрафакт має бути покарання,

– наголосив президент.

Окрім того, Зеленський нагадав, що в Україні є чіткий план вакцинації. Спершу препарат отримають "люди з груп ризику та ті, хто на передовій у боротьбі з ковідом".

Що відомо про "контрабанду вакцини"

Політик Михайло Бродський 5 січня заявив, що в Україну таємно прибула партія вакцин.

Препарати нібито отримали українські політики. Процедура вакцинації начебто відбувалася таємно у пластичній клініці.