Президент Володимир Зеленський відправляє чергову ротацію українських миротворців до Сербії. Наші військові візьмуть участь в місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово.

Відповідний указ президент підписав 13 січня. Документ було оприлюднено на сайті глави держави.

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Зеленський відправив у склад місії національний персонал з числа військовослужборців Збройних сил України загальною чисельність до 2 осіб. Також зазначається, що участь військових ЗСУ у цій місії сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки та відповідає національним інтересам нашої держави.

Це важливо! Український національний контингент перебуває в Косово у складі міжнародних сил з підтримки миру в Косові під патронатом НАТО–KFOR. Сили KFOR були створені відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН та вступили до Косова 12 червня 1999 року.

Коротко про участь українців у світових місіях ООН

Україна ввійшла до списку перших, хто підписав Статут ООН. З 1992 року наші військові беруть участь у міжнародних місіях та роблять значний внесок у підтримання миру та безпеки, роззброєння, економічний і соціальний розвиток, захист прав людини, а також зміцнення міжнародного права.

У цих операціях взяли участь понад 44 тисячі українських військовослужбовців.

Українці брали участь у миротворчих операціях ООН ще з часів СРСР. А ось за часів незалежності Україна взяла участь у близько 30 миротворчих операціях.