Зеленський вкотре відправляє українських миротворців до Косова: деталі
Президент Володимир Зеленський відправляє чергову ротацію українських миротворців до Сербії. Наші військові візьмуть участь в місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово.
Відповідний указ президент підписав 13 січня. Документ було оприлюднено на сайті глави держави.
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Коротко про участь українців у світових місіях ООН
- Україна ввійшла до списку перших, хто підписав Статут ООН. З 1992 року наші військові беруть участь у міжнародних місіях та роблять значний внесок у підтримання миру та безпеки, роззброєння, економічний і соціальний розвиток, захист прав людини, а також зміцнення міжнародного права.
- У цих операціях взяли участь понад 44 тисячі українських військовослужбовців.
- Українці брали участь у миротворчих операціях ООН ще з часів СРСР. А ось за часів незалежності Україна взяла участь у близько 30 миротворчих операціях.
Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту.
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