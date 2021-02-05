Зеленський відповів Рабіновичу на закиди про "зелений фашизм"

5 лютого 2021 , 18:40
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Джерело:

Володимир Зеленський

Після блокування медведчуківських телеканалів співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив про "початок зеленого нацизму". У відповідь Президент України Володимир Зеленський запевнив, що той його не зачепив.

У своєму відеозверненні, вперше записаному російською мовою, Зеленський назвав Рабіновича "одним депутатом з анекдотичним прізвищем і нежартівливим багатомільйонним статком".

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Президент розповів, що братів його діда Семена разом з сім'ями в часи Другої світової війни вбили нацисти. Сам його дід у цей же час був на фронті, а в підсумку пройшов усю війну.

Він повернувся переможцем. Ви хотіли цією фразою зачепити мене за живе? Відповідаю вам: не вийшло. Я міг би відповісти вам тим самим і зачепити за живе вас. Та не стану,
– заявив Володимир Зеленський.

Коротко про скандал між Рабіновичем і Зеленським:

  • Все почалося після запровадження санкцій проти антиукраїнських телеканалів – ZIK, NewsOne та "112 Україна".
  • Депутати з проросійської фракції "Опозиційна платформа – За життя", яка й контролює телеканали, почали в один голос горлати про "наступ на свободу слова".
  • Наступного ж дня Вадим Рабінович виступив з трибуни парламенту, де заявив про "зелений фашизм", а згодом заспівав радянську пісню часів Другої світової "Вставай, страна огромная".
  • Якої б реакції він не очікував, та максимум, що отримав депутат проросійської фракції – це жарти в соціальних мережах.