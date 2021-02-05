Зеленський відповів Рабіновичу на закиди про "зелений фашизм"

Після блокування медведчуківських телеканалів співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив про "початок зеленого нацизму". У відповідь Президент України Володимир Зеленський запевнив, що той його не зачепив.

У своєму відеозверненні, вперше записаному російською мовою, Зеленський назвав Рабіновича "одним депутатом з анекдотичним прізвищем і нежартівливим багатомільйонним статком".

Важливо Зеленський вперше записав відеозвернення російською: що сказав президент

Президент розповів, що братів його діда Семена разом з сім'ями в часи Другої світової війни вбили нацисти. Сам його дід у цей же час був на фронті, а в підсумку пройшов усю війну.

Він повернувся переможцем. Ви хотіли цією фразою зачепити мене за живе? Відповідаю вам: не вийшло. Я міг би відповісти вам тим самим і зачепити за живе вас. Та не стану,

– заявив Володимир Зеленський.

Коротко про скандал між Рабіновичем і Зеленським: