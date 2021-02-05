Зеленський відповів Рабіновичу на закиди про "зелений фашизм"
Після блокування медведчуківських телеканалів співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив про "початок зеленого нацизму". У відповідь Президент України Володимир Зеленський запевнив, що той його не зачепив.
Джерело:Володимир Зеленський
У своєму відеозверненні, вперше записаному російською мовою, Зеленський назвав Рабіновича "одним депутатом з анекдотичним прізвищем і нежартівливим багатомільйонним статком".
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Президент розповів, що братів його діда Семена разом з сім'ями в часи Другої світової війни вбили нацисти. Сам його дід у цей же час був на фронті, а в підсумку пройшов усю війну.
Він повернувся переможцем. Ви хотіли цією фразою зачепити мене за живе? Відповідаю вам: не вийшло. Я міг би відповісти вам тим самим і зачепити за живе вас. Та не стану,
– заявив Володимир Зеленський.
Коротко про скандал між Рабіновичем і Зеленським:
- Все почалося після запровадження санкцій проти антиукраїнських телеканалів – ZIK, NewsOne та "112 Україна".
- Депутати з проросійської фракції "Опозиційна платформа – За життя", яка й контролює телеканали, почали в один голос горлати про "наступ на свободу слова".
- Наступного ж дня Вадим Рабінович виступив з трибуни парламенту, де заявив про "зелений фашизм", а згодом заспівав радянську пісню часів Другої світової "Вставай, страна огромная".
- Якої б реакції він не очікував, та максимум, що отримав депутат проросійської фракції – це жарти в соціальних мережах.
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