Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті інсталяції "Погляд в минуле" в Києві. Її відкрили з нагоди Міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту.

Джерело: Офіс Президента

Очільник країни наголосив, що цей день важливий і для всього світу, і для історії України. В часи нацистської окупації держава пережила трагедію Бабиного Яру.

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Зеленський відкрив інсталяцію

За його словами, саме цього дня у 1945 році бійці 1-го Українського фронту почали звільнення концтабору Аушвіц.

Ми повинні пам'ятати, що не помічати диктатуру, не помічати нацизм, не помічати такого ставлення до людства, до народу, до традицій просто неможливо. Тому пам'ятаємо і помічаємо. Вічна пам'ять всім жертвам Голокосту,

– зазначив Зеленський.

До речі, авторкою інсталяції є українська художниця й архітекторка Анна Камишан. Її родичі були серед 1,5 мільйонів євреїв, які загинули під час Голокосту в Україні.



Інсталяція до Дня пам'яті жертвам Голокосту / Фото пресслужби ОП



Як відбувалась інсталяція / Фото пресслужби ОП

Збереження правди про Голокост

Президент України також зауважив, що наразі у світі дуже багато гібридної інформації. "Треба робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост і для поширення правди".



Зеленський прибув на інсталяцію в Києві / Фото пресслужби ОП

Це потрібно, як відзначив Зеленський, для того, щоб подібні злочини ніколи не повторились.

Зауважимо! День пам'яті жертвам Голокосту вшановують 27 січня. У 1945 році в цей день звільнили в'язнів з найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау.

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