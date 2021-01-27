Перезавантаження КСУ: Зеленський все ж таки відкликав законопроєкт

27 січня 2021 , 16:44
Читать новость на русском

Володимир Зеленський відкликав свій законопроєкт щодо перезавантаження Конституційного Суду. Документ мав на меті врегулювати кризову ситуацію з антикорупційним законодавством.

Джерело: Верховна Рада України

На сайті парламенту інформується, що проєкт відкликано. Раніше президент заявляв, що впевнений у своїх діях та сподівається на підтримку народних депутатів.

Читайте також Скандали з Тупицьким: чи вирішить звільнення глави КСУ конституційну кризу

Я повертати назад не буду. Я відкликати назад законопроєкт не буду. Якби, що я неправий і люди, звичайні люди мені сказали: пане Президенте, ви – неправий, це "гаряче" рішення, рішення всупереч думкам нашого суспільства, – я б негайно відкликав і не думав би ні про які там політичні поразки, мені все одно,
– наголошував глава держави.

Законопроєкт Зеленського

Володимир Зеленський 29 жовтня 2020 року під час засідання РНБО доручив невідкладно зареєструвати у Раді законопроєкт, у якому б передбачалось відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.

У документі містилося тільки дві статті:

  • Неправосудність рішення, прийнятого у власних інтересах;
  • Відновлення конституційного судочинства в інтересах громадян України.

Законопроєкт Разумкова

Практично водночас з президентом, 2 листопада 2020 року, Дмитро Разумков разом з декількома нардепами вніс на розгляд альтернативний законопроєкт.

Документом пропонується, зокрема:

  • Повернути НАЗК низку (визнаних наразі неконституційними) прав;
  • Доручити уряду розробку законопроєкту про створення системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

Думки нардепів стосовно законопроєктів розділились

Варто зазначити, що думки народних депутатів щодо обох законопроєктів розділились: позиції різняться не лише поміж фракцій, але і всередині самої "Слуги народу".

Що цьому передувало: коротко

Конституційна криза в Україні

  • У 2020 році КСУ скасував судову реформу та відповідальність суддів за злочинні рішення;
  • Визнав неконституційною частину закону про НАБУ та призначення його керівником Артема Ситника;
  • Поставив під загрозу створення Антикорупційного суду та земельну реформу;
  • Конституційний Суд скасував відповідальність за брехню у деклараціях та блокував діяльність НАЗК.


КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу