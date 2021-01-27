Перезавантаження КСУ: Зеленський все ж таки відкликав законопроєкт

Володимир Зеленський відкликав свій законопроєкт щодо перезавантаження Конституційного Суду. Документ мав на меті врегулювати кризову ситуацію з антикорупційним законодавством.

Джерело: Верховна Рада України

На сайті парламенту інформується, що проєкт відкликано. Раніше президент заявляв, що впевнений у своїх діях та сподівається на підтримку народних депутатів.

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Я повертати назад не буду. Я відкликати назад законопроєкт не буду. Якби, що я неправий і люди, звичайні люди мені сказали: пане Президенте, ви – неправий, це "гаряче" рішення, рішення всупереч думкам нашого суспільства, – я б негайно відкликав і не думав би ні про які там політичні поразки, мені все одно,

– наголошував глава держави.

Законопроєкт Зеленського

Володимир Зеленський 29 жовтня 2020 року під час засідання РНБО доручив невідкладно зареєструвати у Раді законопроєкт, у якому б передбачалось відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.

У документі містилося тільки дві статті:

Неправосудність рішення, прийнятого у власних інтересах;

Відновлення конституційного судочинства в інтересах громадян України.

Законопроєкт Разумкова

Практично водночас з президентом, 2 листопада 2020 року, Дмитро Разумков разом з декількома нардепами вніс на розгляд альтернативний законопроєкт.

Документом пропонується, зокрема:

Повернути НАЗК низку (визнаних наразі неконституційними) прав;

Доручити уряду розробку законопроєкту про створення системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

Думки нардепів стосовно законопроєктів розділились

Варто зазначити, що думки народних депутатів щодо обох законопроєктів розділились: позиції різняться не лише поміж фракцій, але і всередині самої "Слуги народу".

Що цьому передувало: коротко

Конституційний Суд України 27 жовтня 2020 року визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за неправдиве декларування. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі.

НАЗК наступного дня, 28 жовтня, на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський 29 жовтня терміново скликав засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Конституційна криза в Україні

У 2020 році КСУ скасував с удову реформу та відповідальність суддів за злочинні рішення;

Визнав неконституційною частину закону про НАБУ та призначення його керівником Артема Ситника;

Поставив під загрозу створення Антикорупційного суду та земельну реформу;

Конституційний Суд скасував відповідальність за брехню у деклараціях та блокував діяльність НАЗК.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу