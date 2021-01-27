Перезавантаження КСУ: Зеленський все ж таки відкликав законопроєкт

Володимир Зеленський відкликав свій законопроєкт щодо перезавантаження Конституційного Суду. Документ мав на меті врегулювати кризову ситуацію з антикорупційним законодавством.
Джерело: Верховна Рада України
На сайті парламенту інформується, що проєкт відкликано. Раніше президент заявляв, що впевнений у своїх діях та сподівається на підтримку народних депутатів.
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Я повертати назад не буду. Я відкликати назад законопроєкт не буду. Якби, що я неправий і люди, звичайні люди мені сказали: пане Президенте, ви – неправий, це "гаряче" рішення, рішення всупереч думкам нашого суспільства, – я б негайно відкликав і не думав би ні про які там політичні поразки, мені все одно,
– наголошував глава держави.
Володимир Зеленський 29 жовтня 2020 року під час засідання РНБО доручив невідкладно зареєструвати у Раді законопроєкт, у якому б передбачалось відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.
У документі містилося тільки дві статті:
Практично водночас з президентом, 2 листопада 2020 року, Дмитро Разумков разом з декількома нардепами вніс на розгляд альтернативний законопроєкт.
Документом пропонується, зокрема:
Варто зазначити, що думки народних депутатів щодо обох законопроєктів розділились: позиції різняться не лише поміж фракцій, але і всередині самої "Слуги народу".