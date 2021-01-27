Перезавантаження КСУ: Зеленський все ж таки відкликав законопроєкт
Володимир Зеленський відкликав свій законопроєкт щодо перезавантаження Конституційного Суду. Документ мав на меті врегулювати кризову ситуацію з антикорупційним законодавством.
Джерело: Верховна Рада України
На сайті парламенту інформується, що проєкт відкликано. Раніше президент заявляв, що впевнений у своїх діях та сподівається на підтримку народних депутатів.
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Я повертати назад не буду. Я відкликати назад законопроєкт не буду. Якби, що я неправий і люди, звичайні люди мені сказали: пане Президенте, ви – неправий, це "гаряче" рішення, рішення всупереч думкам нашого суспільства, – я б негайно відкликав і не думав би ні про які там політичні поразки, мені все одно,
– наголошував глава держави.
Законопроєкт Зеленського
Володимир Зеленський 29 жовтня 2020 року під час засідання РНБО доручив невідкладно зареєструвати у Раді законопроєкт, у якому б передбачалось відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.
У документі містилося тільки дві статті:
- Неправосудність рішення, прийнятого у власних інтересах;
- Відновлення конституційного судочинства в інтересах громадян України.
Законопроєкт Разумкова
Практично водночас з президентом, 2 листопада 2020 року, Дмитро Разумков разом з декількома нардепами вніс на розгляд альтернативний законопроєкт.
Документом пропонується, зокрема:
- Повернути НАЗК низку (визнаних наразі неконституційними) прав;
- Доручити уряду розробку законопроєкту про створення системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.
Думки нардепів стосовно законопроєктів розділились
Варто зазначити, що думки народних депутатів щодо обох законопроєктів розділились: позиції різняться не лише поміж фракцій, але і всередині самої "Слуги народу".
Що цьому передувало: коротко
- Конституційний Суд України 27 жовтня 2020 року визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за неправдиве декларування. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі.
- НАЗК наступного дня, 28 жовтня, на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій.
- Президент Володимир Зеленський 29 жовтня терміново скликав засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.
Конституційна криза в Україні
- У 2020 році КСУ скасував судову реформу та відповідальність суддів за злочинні рішення;
- Визнав неконституційною частину закону про НАБУ та призначення його керівником Артема Ситника;
- Поставив під загрозу створення Антикорупційного суду та земельну реформу;
- Конституційний Суд скасував відповідальність за брехню у деклараціях та блокував діяльність НАЗК.
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