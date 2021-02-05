Зважаючи на останні події в Україні, Володимир Зеленський вибрав з ким він хоче підтримувати дружні стосунки й це – США. Кроки, які він робить тепер, лише заради дзвінка з Джозефом Байденом, вже дають надію.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що у команді Байдена є багато людей, які добре розуміють Україну та її проблеми. Мовиться про корупцію та судові реформи. Він припустив, що в команді президента США будуть й надалі підштовхувати Україну до реформ.

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За словами Фурси, для США Україна потрібна сильною, аби стримувати Росію.

Так само колись потрібна була сильна західна Німеччина, щоб утримувати на кордоні комуністичний блок, й південна Корея, аби утримувати Китай і північну Корею,

– розповів він.

Зокрема, така сама історія може трапитися з Україною, якщо у нас "не робитимуть дурниць і не заважатимуть самим собі".

Що може запропонувати адміністрація Байдена

Як зауважив експерт, для того, щоб Україну фінансували, потрібно робити "домашнє завдання". На його думку, завдяки цьому можна й гроші отримати, й вдосконалювати державу.

"Тут Байден може бути суворим лікарем, який не дає змоги розслабитись", – припустив він.

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Чи підтримають Байдена у Європі

За словами Фурси, Байден обіцяє погоджувати власні дії з союзниками, однак мовиться про трансатлантичну єдність. Він заявив, що коли її немає, то Володимиру Путіну легко вставляти іншим палиці у колеса, тому що він "грає на розбіжностях".

Попри те, що Німеччина може мати якийсь фінансовий інтерес у питаннях газу, є загальні цінності. На думку Фурси, вони є спільними і для Німеччини, і для Великої Британії, і для США.