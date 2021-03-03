Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради законопроєкт про захист викривачів корупції, внісши свої пропозиції. Глава держави сумнівається у доцільності збирання персональних даних громадян, якщо ті не виявляли такого бажання.

Зеленський наголосив, що держава має захищати борців з корупцією. До теми Держава захищатиме громадян-викривачів корупції: Рада схвалила закон Що не сподобалось Зеленському Президент пояснив, що документ запроваджує функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів як бази даних. До неї вноситимуть інформацію про можливі факти корупційних правопорушень, а також інформацію про самих викривачів. Зокрема, персональні дані.

Однак закон не визначає мету та цілі обробки даних про викривачів та не врегульовує обсяг даних.

Також не визначено порядок захисту даних, випадки, підстави люди, яким даватимуть до них доступ.

Так, ініціатива передбачає, що Єдиний портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності. Також – що відповідальним за його адміністрування є НАЗК.

Тому це, за переконанням Зеленського, не відповідає Конституції. Вона не допускає збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім окремих випадків. Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів,

– наголосив президент. Що відомо про законопроєкт Верховна Рада 4 лютого схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо захисту викривачів.

До речі, він пов'язаний зі схваленим у 2019 році законом щодо викриття корупції.

Деякі депутати й раніше наполягали, що громадянам слід надати право подавати анонімні повідомлення. Тільки у випадку, коли вони самі захочуть отримати офіційний статус викривача, повинні персоніфікуватися.