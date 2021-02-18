Володимир Зеленський 18 лютого наклав вето на закон про проведення конкурсів на державну службу. Цей документ міг надати можливість Юрію Вітренку підписати накази про виплату заборгованості зі зарплат шахтарям.

Відповідна інформація вказана в картці закону на сайті парламенту. Там йдеться, що 18 лютого документ повернули із пропозиціями президента.

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Що відомо про вето Зеленського та сам документ

Готується на розгляд з вето президента,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 16 лютого проголосувала за законопроєкт 4531, відновивши проведення конкурсів на державну службу, які скасували у квітні 2020 року на період карантину.

За цей час понад 22 000 людей призначили без конкурсів. А це більш ніж 10% від загальної кількості держслужбовців.

Рада проголосувала тільки за невелике розширення повноважень, а саме поправку, яка дає право виконувачу обов'язків міністра приймати рішення щодо розпорядження бюджетними грошима та підписувати накази міністерства, якщо він перебуває в статусі в.о до 60 днів.

Це зробили насамперед, аби Юрій Вітренко зміг підписати накази про виплату заборгованості зі зарплат шахтарям.

Довідка. Якщо закон таки набере чинність, то Вітренко зможе протягом 60 днів виконувати обов'язки міністра з обмеженими повноваженнями.