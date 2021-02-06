Зеленський вдарив Порошенка в електоральне ядро: блокування каналів змінило думки українців

Санкції Володимира Зеленського проти телеканалів Віктора Медведчука стали серйозним ударом в електоральне ядро Петра Порошенка. Тепер всім очевидно, що "король" голий. Порошенко не хотів закривати канали Медведчука, а хотів просто піаритися на них.

Джерело: "Чесна політика" на 24 каналі

Наклавши санкції на канали Медведчука, президент Зеленський вигідно спозиціонував себе на фоні попередника. Порошенко протягом багатьох років "позичав у Сірка очі" та пояснював, що він не міг накласти санкції на канали Медведчука.

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Цим Порошенко підривав очікування своїх прихильників. Водночас Зеленський зробив це одним розчерком пера.

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канали

З чого все почалось

Ситуація бере свій початок у 2018 році, коли канали почав скуповувати Медведчук, а їхнє інформаційне мовлення зазнало безповоротних змін. Я це відчув на власному досвіді, коли одного дня мене внесли до чорних списків на каналі ZIK попри те, що багато років я був його регулярний коментатор та брав участь у десятках ефірів.

Заборона на мою присутність була винесена разом з приходом менеджменту Медведчука, з яким я уже багато років перебуваю в судовій суперечці.



Віктор Медведчук / Фото capital.ua

За що судиться Медведчук

До речі, сама тема позову Медведчука проти мене варта окремого виступу.

По-перше, він судиться зі мною в тому суді, де вигідно йому, а не там, де я прописаний.

він судиться зі мною в тому суді, де вигідно йому, а не там, де я прописаний. По-друге, справа потрапила саме до того судді, який раніше приймав усі потрібні Медведчуку рішення.

справа потрапила саме до того судді, який раніше приймав усі потрібні Медведчуку рішення. По-третє, сам предмет оскаржень з боку Медведчука є дуже знаковим.

Отже, він позивається через мої викриття того, що саме Порошенко створив тепличні умови для бізнесів, пов'язаних з компаніями Медведчука. Зокрема, шляхом накладення санкцій з боку СБУ було знищено багатьох конкурентів Медведчука серед імпортерів скрапленого газу пропан-бутан.

Порошенко сприяв бізнесу Медведчука

Підконтрольний президентові Порошенку Антимонопольний комітет дав дозвіл структурам Медведчука взяти під свій контроль трубопровід для імпорту дизельного палива та мережу заправочних станцій "Роснефть".

Порошенко не тільки сприяв бізнесу соратників Медведчука, але, як кажуть злі язики, міг навіть отримувати там свій інтерес. Тому й не дивно, що Порошенко не воював з телевізійною імперією Медведчука.

Він не наклав санкції за зверненням Верховної Ради у жовтні 2018 року. Очолювана соратником Порошенка Національна рада щодо телебачення не скасувала ліцензії каналам навіть попри численні порушення та вимоги частини членів цього органу.



Петро Порошенко / Фото hromadske.ua

Канали Медведчука працювали на Порошенка

Навпаки – Порошенко запропонував їм угоду. "112 Україна" та NewsOne не були заборонені, а ці канали натомість працювали на користь Порошенка під час виборів президента 2019 року.

Доходило до абсурду. Канал "112 Україна" одночасно включав в ефір Порошенка і його дружину з 2 різних передвиборчих заходів.

Як санкції вплинули на імідж Зеленського

Наклавши санкції на канали Медведчука, Зеленський не лише задовольнив вимогу багатьох проєвропейських сил. Він показав слабкість позиції Порошенка, який завжди шукав аргументи, чому це рішення не може бути ухвалене. Хоча, як виявилося, це можна було зробити, маючи бажання.



Володимир Зеленський / Фото Офіс Президента

Санкції також нівелюють імідж Зеленського як проросійського політика, який багато місяців старанно створював для нього Порошенко. Одним рішенням він повністю змішав карти за столом.

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Що завадило Порошенкові накласти санкції

Дискусію серед українських юристів викликає сама технологія закриття каналів способом накладення санкцій. Соратники Медведчука та Порошенка наполягають на тому, що їх можна накладати лише на іноземних суб'єктів. Це хибне твердження.

► Рішення РНБО від 2 травня 2018 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Порошенко накладав санкції на українських громадян, аж гай шумів: 60 українок і 261 українців лише за одним указом.

Тоді виникає логічне питання. Якщо Порошенко міг накласти санкції, наприклад, на громадянку Олену Березовську, яка працювала на "Украина.Ру", то що завадило накласти санкції на Тараса Козака?

Невже взаємовигідна домовленість: канали Козака/Медведчука працюють, вони їх утримують і піарять Порошенка на виборах 2019 року? Ні, сивочолий гетьман не такий! Порошенко, зазнавши репутаційного удару від Зеленського, намагається надолужити втрачене.



Коротко про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу

Реакція Порошенка на блокування каналів

Він наполягає, що якщо санкції наклали за фінансування тероризму з боку Тараса Козака, то проти депутата мають висунути підозру, а надалі має відбутися публічний суд.

Насправді Порошенко проводить підміну понять, адже санкції є реакцією на загрозу державі. Водночас початок кримінального провадження є реакцією на порушення закону України.

Важливо Порошенко неоднозначно прокоментував санкції проти телеканалів Медведчука

І санкції можуть продовжуватися, а можуть не продовжуватися кримінальною справою. І справа може тривати роками, може затягуватися на всіх рівнях підозрюваними, можуть зриватися засідання, тоді як санкції дозволяють діяти швидко та вберегти державу.

Тут є важливими аргументи правозахисника Володимира Яворського, члена Українського Гельсінського комітету з прав людини. Він наголошує, що санкції застосовуються не для притягнення конкретної особи до кримінальної відповідальності, а для зупинення загроз нацбезпеці. І санкції можуть застосовуватися незалежно від того, чи буде у підсумку хтось визнаний винним і засудженим.

Коли країна, з якою ти воюєш, фактично має мережу власних ЗМІ, де систематично проводить інформаційні атаки – санкції є цілком адекватним ходом. Всім очевидно, що депутат Тарас Козак не міг купити власноруч ці канали і він є підставною особою для тримання медіа-активів,

– написав Яворський у фейсбуці.

Ситуація паралізує Медведчука

Однак насправді таке "замороження" повністю паралізує Медведчука. Є ще один показовий момент, який демонструє, як залаштункове павутиння української політики плететься проросійськими силами.

Пам'ятаєте, у жовтні 2018 року Верховна Рада прийняла дуже дивне рішення – заклик до РНБО накласти санкції на телеканали Медведчука. Це взагалі не компетенція парламенту і такі рішення СБУ і Радбез мають ухвалювати самостійно, щоб не створювати додаткових аргументів телеканалам, що їх переслідує політичний орган – парламент.

Однак те рішення парламенту так і не було реалізовано Порошенком. Рішення парламенту було в жовтні, а вже в квітні Порошенко продовжував казати, що СБУ не дало йому аргументів незаконної діяльності Медведчука.

Слідкуйте за руками! Медведчук намагався оскаржити в Конституційному Суді рішення парламенту за осінь 2018 року, де містився заклик накладення санкцій на його телеканали. Мета Медведчука була в тому, щоб визнати незаконним весь акт парламенту в цілому та зняти для себе ризики.

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Однак тодішній голова суду Станіслав Шевчук блокував відкриття провадження в суді, чим ламав плани Медведчука. Можливо, саме тоді було вирішено провести переворот у Конституційному Суді та привести до влади Олександра Тупицького. Того самого, який восени 2020 року займався знищенням антикорупційних завоювань за зверненнями Медведчука та його соратників.



Скандал довкола КСУ / Інфографіка 24 каналу

Це все показує, що накладені санкції на канали Медведчука є не просто способом зупинити щоденний потік російської пропаганди. Це спроба української демократії захистити себе. Так само як американська демократія захищалася в січні 2021 року від намагання Дональда Трампа узурпувати владу. Боротьба за демократію триває як в Америці, так і в Україні.