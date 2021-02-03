Володимир Зеленський вчинив відповідно до законодавства, прийнявши рішення про санкції щодо Тараса Козака та його телеканалів. Михайло Подоляк наголосив, що за цією схемою й раніше накладали обмеження.

Джерело: 24 канал

Подоляк пояснив, що указ президента базується на статті Конституції, а рішення РНБО – на законі "Про санкції", пропозиціях Верховної та Служби безпеки України

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Пояснення Подоляка законності рішення про санкції

Зеленський вчинив по закону, ввівши в дію рішення РНБО, яке відповідає інтересам народу та завданню захисту держави та національної безпеки,

– наголосив Подоляк.

Він нагадав, що у попередні роки санкції на основі цього законодавства та відповідних рішень РНБО уже вводили.

Зокрема, 28 квітня 2017 року був оприлюднений указ тодішнього президента, яким ввели в дію рішення РНБО, яке містило перелік з 1228 людей, проти яких держава застосовувала санкції. Частина з них – це громадяни України.

Подоляк додав, що це рішення не викликатиме запитань у тих, хто уважно аналізує дезінформаційну активність Росії проти України.

"Проти каналів Медведчука санкції введені тому, що є підтвердження фінансування їх зі сторони інших держав, на них ведеться антидержавна інформаційна політика та пропаганда Росії", – пояснив радник глави ОП.

Подоляк підсумував, що рішення РНБО та указ Зеленського стосуються питання національної безпеки, і в умовах агресивних дій Росії, було б антиконституційно утримуватись від таких санкцій.

"Водночас свободі слова в Україні нічого не загрожує", – запевняє Подоляк. Адже у країні чи не найбільша у регіоні концентрація вільних мовників та медіа.

Що радить Подоляк Козаку

Якщо соратник Медведчука вважає, що його права порушені, він може звернутися до суду.

Однак Подоляк відзначив, що повна прозорість і рішення, яке прийнято РНБО в інтересах України, і діяльність телеканалів з пулу Медведчука в інтересах Росії, свідчать про те, що обґрунтувати щось у суді Козаку буде складно.

Санкції проти телеканалів Козака: коротко