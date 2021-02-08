Вакцинація повинна стати обов'язковою для людей певних професій, – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що наразі вакцинація від COVID-19 в Україні є добровільною. Однак, за словами президента, це лише "поки що".
Як сказав український лідер під час брифінгу з журналістами після форуму "Україна 30", є певний перелік професій, для яких вакцинація має бути обов'язковою.
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За словами Володимира Зеленського, мовиться про людей, які працюють на державу.
Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу та отримують від неї кошти, а також мають постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинації,
– наголосив президент.
Водночас український лідер додав, що існують виключення. До прикладу, люди з алергічними реакціями. На думку Зеленського, це питання треба врегулювати законодавчо. Скажімо, створити перелік професій.
Зауважимо, що Зеленський готовий "особистим прикладом" продемонструвати українцям безпеку і необхідність вакцинації від коронавірусу, яка повинна початися вже за тиждень.
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