Володимир Зеленський зазначив, що наразі вакцинація від COVID-19 в Україні є добровільною. Однак це, за словами президента, лише "поки що".

Як сказав український лідер під час брифінгу з журналістами після форуму "Україна 30", є певний перелік професій, для яких вакцинація має бути обов'язковою.

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За словами Володимира Зеленського, мовиться про людей, які працюють на державу.

Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу та отримують від неї кошти, а також мають постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинації,

– наголосив президент.

Водночас український лідер додав, що існують виключення. До прикладу, люди з алергічними реакціями. На думку Зеленського, це питання треба врегулювати законодавчо. Скажімо, створити перелік професій.

Зауважимо, що Зеленський готовий "особистим прикладом" продемонструвати українцям безпеку і необхідність вакцинації від коронавірусу, яка повинна початися вже за тиждень.

Вакцинація в Україні: головне

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак у випадку форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час.

Уряд підготував план компанії вакцинації населення. "Дорожня карта" складається з 5 етапів. Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.

За прогнозами очільника МОЗ Максима Степанова, до кінця місяця мають вакцинувати 500 тисяч українців.

Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.

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