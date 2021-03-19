Зеленський увів до складу РНБО Федорова

Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України Михайла Федорова. Відповідний документ опубліковано 19 березня 2021 року.

Відповідний документ передбачає зміни у складі РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

До теми Резонансні питання на засіданні РНБО не розглядатимуть, – нардеп

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича – віцепрем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України", – мовиться у повідомленні Офісу Президента.

Михайло Федоров, до того як став міністром цифрової трансформації, працював позаштатним радником Володимира Зеленського з digital-напрямку, він відповідав за напрямок цифрової економіки.

Що відомо про останні рішення РНБО

Рада нацбезпеки та оборони 2 лютого 2021 року ввела санкції проти Тараса Козака та телеканалів NewsOne, 112 та ZIK.

Вже 19 лютого під час засідання санкції наклали на 19 юридичних і 8 людей, серед яких – політик від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

26 лютого президент України провів закрите засідання РНБО – тоді ввели санкції проти 10 посадовців вищого офіцерського складу через державну зраду.

11 березня Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ перевірити народних депутатів, які у 2010 році голосували за так звані Харківські угоди.