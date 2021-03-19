Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України Михайла Федорова. Відповідний документ опубліковано 19 березня 2021 року.

Відповідний документ передбачає зміни у складі РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича – віцепрем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України", – мовиться у повідомленні Офісу Президента.

Михайло Федоров, до того як став міністром цифрової трансформації, працював позаштатним радником Володимира Зеленського з digital-напрямку, він відповідав за напрямок цифрової економіки.

Зверніть увагу! 26 лютого Володимир Зеленський підписав закон щодо Апарату Ради нацбезпеки та оборони. Відповідний документ передбачав збільшення штату відомства – до 237 штатних працівників, та оновлення його структури.

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