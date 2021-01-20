Президент Володимир Зеленський 20 січня змінив склад Ради національної безпеки та оборони. Зокрема, глава держави увів до РНБО президента Національної академії наук України Анатолія Загороднього.

Указ набув чинності з дня його опублікування. Його оприлюднили на сайті Офісу Президента.

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Наразі невідомо, які обов'язки виконуватиме Загородній.

Зауважимо, 29 грудня Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. Перед тим Кривонос розкритикував припущення президента про "велику війну" з Росією.

Хто такий Анатолій Загородній