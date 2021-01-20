Зеленський увів до РНБО президента НАН Загороднього: що відомо
Президент Володимир Зеленський 20 січня змінив склад Ради національної безпеки та оборони. Зокрема, глава держави увів до РНБО президента Національної академії наук України Анатолія Загороднього.
Указ набув чинності з дня його опублікування. Його оприлюднили на сайті Офісу Президента.
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Наразі невідомо, які обов'язки виконуватиме Загородній.
Зауважимо, 29 грудня Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. Перед тим Кривонос розкритикував припущення президента про "велику війну" з Росією.
Хто такий Анатолій Загородній
- У жовті 2020 року Загороднього обрали президентом НАН. Перед тим чоловік очолював Інститут теоретичної фізики в академії. До слова, покійний експрезидент НАН Борис Патон хотів, аби його наступником був саме Загородній.
- У 1992 – 2005 роках Загородній був професором Києво-Могилянської академії.
- Вчений має багато наукових праць та теорій в галузях теоретичної та математичної фізики, теорії плазми, статистичної фізики.
- Чоловік родом з Полтавщини, зараз йому 69 років.
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