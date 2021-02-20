Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо перевірки нафтопроводів

Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо перевірки законності відчуження частини нафтопродуктопроводів. Мовиться про рішення від 19 лютого 2021 року "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави".

Відповідно – доручено проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час передачі в експлуатацію, використання та відчуження частини нафтопродуктопроводів.

До теми Скоро країна дізнається, хто не помічав "трубу" Медведчука, – Данілов

Мовиться про трубопроводи "Самара – Західний напрямок" і "Грозний – Армавір – Трудова", що проходять територією України.

Крім того, поставлено завдання провести перевірку дотримання вимог митного законодавства під час транзиту та транспортування продуктів цими нафтопродуктопроводами,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі зазначили, що РНБО рекомендувала Офісу Генпрокурора спільно з Національним антикорупційним бюро забезпечувати захист інтересів держави щодо прав власності на частини нафтопродуктопроводів.

Що відомо про рішення РНБО

На засіданні 19 лютого РНБО поставила завдання правоохоронним органам з'ясувати, як частина державних нафтопродуктопроводів опинилася в руках 2 власників з іноземною реєстрацією.

Мовиться про компанію "Прикарпатзахідтранс", що експлуатує ділянку "Самара – Західний напрямок".