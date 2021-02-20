Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо перевірки нафтопроводів
Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо перевірки законності відчуження частини нафтопродуктопроводів. Мовиться про рішення від 19 лютого 2021 року "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави".
Джерело:Офіс Президента
Відповідно – доручено проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час передачі в експлуатацію, використання та відчуження частини нафтопродуктопроводів.
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Мовиться про трубопроводи "Самара – Західний напрямок" і "Грозний – Армавір – Трудова", що проходять територією України.
Крім того, поставлено завдання провести перевірку дотримання вимог митного законодавства під час транзиту та транспортування продуктів цими нафтопродуктопроводами,
– мовиться у повідомленні.
Водночас у пресслужбі зазначили, що РНБО рекомендувала Офісу Генпрокурора спільно з Національним антикорупційним бюро забезпечувати захист інтересів держави щодо прав власності на частини нафтопродуктопроводів.
Що відомо про рішення РНБО
- На засіданні 19 лютого РНБО поставила завдання правоохоронним органам з'ясувати, як частина державних нафтопродуктопроводів опинилася в руках 2 власників з іноземною реєстрацією.
- Мовиться про компанію "Прикарпатзахідтранс", що експлуатує ділянку "Самара – Західний напрямок".
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