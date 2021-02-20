Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо перевірки законності відчуження частини нафтопродуктопроводів. Мовиться про рішення від 19 лютого 2021 року "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави".

Відповідно – доручено проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час передачі в експлуатацію, використання та відчуження частини нафтопродуктопроводів.

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Мовиться про трубопроводи "Самара – Західний напрямок" і "Грозний – Армавір – Трудова", що проходять територією України.

Крім того, поставлено завдання провести перевірку дотримання вимог митного законодавства під час транзиту та транспортування продуктів цими нафтопродуктопроводами,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі зазначили, що РНБО рекомендувала Офісу Генпрокурора спільно з Національним антикорупційним бюро забезпечувати захист інтересів держави щодо прав власності на частини нафтопродуктопроводів.

Зверніть увагу! РНБО 19 лютого доручила повернути у власність держави нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок", який привласнило оточення Віктора Медведчука.

Що відомо про рішення РНБО