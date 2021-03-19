Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи хімічної безпеки
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заходів з підвищення рівня хімічної безпеки на території України. Відповідний указ він підписав у п'ятницю, 19 березня.
Джерело:Офіс Президента
Рада нацбезпеки визнала недостатньо ефективною діяльність уряду щодо забезпечення проведення державної політики у сфері управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами.
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Кабмін має опрацювати низку питань
Протягом 2 місяців Кабінет міністрів має опрацювати низку питань, зокрема:
- утворення Міжвідомчої комісії з питань управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами;
- посилення спроможностей референс-центру з визначення токсичних та контрольованих хімічних речовин, утвореного на базі Державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України";
- формування переліку наявних акредитованих хімічних лабораторій науково-дослідних інститутів;
- створення на їхній базі відповідно до профілю діяльності центрів (референс-лабораторій) для здійснення моніторингу, виявлення та ідентифікації небезпечних хімічних речовин;
- створення клінічного токсикологічного центру;
За цей період також має бути сформовано й затверджено:
- перелік небезпечних речовин та речовин, що становлять загрозу у разі техногенних аварій;
- порядок поводження з ними в Україні;
- встановлення гігієнічних нормативів з урахуванням європейських підходів та світових практик тощо.
Окрім цього, за три місяці уряд має підготувати пропозиції щодо ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці № 170 про безпеку при використанні хімічних речовин на виробництві і щодо приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть,
– повідомили в ОП.
Насамкінець додали, що у 2021 році мають затвердити план заходів на 2022 – 2030 роки щодо забезпечення виконання Україною зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
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