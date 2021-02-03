Загрози свободі слова немає, – Зеленський заспокоїв керівників українських телеканалів

Володимир Зеленський 3 лютого зустрівся з керівниками провідних українських телеканалів. Під час спілкування з топменеджерами президент запевнив, що утисків свободи слова в державі не буде.
Джерело: Офіс Президента
Український лідер ініціював зібрання, яке було присвячене рішенню РНБО щодо застосування санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука.
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Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу,
– наголосив глава держави.
Володимир Зеленський зауважив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв’язку з фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями.
Топменеджери телевізійних каналів запевнили, що повністю підтримують рішення Володимира Зеленського про ведення санкцій. За їхніми словами, ZIK, "112 канал" та NewsOne давно проводять антидержавну політику та діють в інтересах пропаганди з боку Росії.
Учасники зустрічі також додали, що запроваджені санкції є інструментом глобальної боротьби з дезінформацією та не мають нічого спільного з питанням свободи слова та незалежності ЗМІ.Зверніть увагу! За інформацією "Української правди" представники "провідних українських телеканалів" – це ICTV, "Інтер", "1+1", "Україна".