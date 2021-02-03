Володимир Зеленський 3 лютого зустрівся з керівниками провідних українських телеканалів. Під час спілкування з топменеджерами президент запевнив, що утисків свободи слова в державі не буде.

Джерело: Офіс Президента

Український лідер ініціював зібрання, яке було присвячене рішенню РНБО щодо застосування санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука.

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Що сказав Зеленський

Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу,

– наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв’язку з фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями.

Керівники каналів підтримали рішення Зеленського

Топменеджери телевізійних каналів запевнили, що повністю підтримують рішення Володимира Зеленського про ведення санкцій. За їхніми словами, ZIK, "112 канал" та NewsOne давно проводять антидержавну політику та діють в інтересах пропаганди з боку Росії.

Учасники зустрічі також додали, що запроваджені санкції є інструментом глобальної боротьби з дезінформацією та не мають нічого спільного з питанням свободи слова та незалежності ЗМІ.

Зверніть увагу! За інформацією "Української правди" представники "провідних українських телеканалів" – це ICTV, "Інтер", "1+1", "Україна".

Блокування каналів Козака: коротко

Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким вів у дію рішення РНБО запровадити санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.

Такі дії глави держави призвели до блокування каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne, які належать політику.

Український лідер наголосив, що держава підтримує свободу слова, але не пропаганду.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу