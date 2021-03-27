Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення суддів Конституційного Суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Глава держави заявив, що ці судді можуть "відправлятися на заслужений відпочинок".

Глава держави пояснив, що влада провела аудит указів Віктора Януковича, як цього вимагало рішення Ради національної безпеки й оборони.

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Президент пояснив указ про звільнення Тупицького

А 27 березня з'явилися перші результати аудиту. Мова йде про 2 укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року – щодо призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Миколайовича та Олександра Касмініна.

Обидва ці укази мною скасовані. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок,

– наголосив Зеленський.

За словами українського лідера, якщо засідання РНБО якогось тижня не відбувають, то це не означає, що "люди, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно".

Які ще укази підписав Зеленський

Крім того, президент зазначив, що підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анулювали ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

Також глава держави повідомив про підписання указу, згідно з яким вже у 2021 році проведуть перевірки всіх суб'єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин протягом 2 років з моменту отримання відповідних дозволів.

Зверніть увагу! Зеленський 27 березня скасував указ про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Вони прийшли на посаду ще у 2013 році завдяки указу президента-втікача Віктора Януковича.

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