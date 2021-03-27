Люди, призначені Януковичем до КСУ, можуть йти на заслужений відпочинок, – Зеленський
Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення суддів Конституційного Суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Глава держави заявив, що ці судді можуть "відправлятися на заслужений відпочинок".
Джерело:Офіс Президента
Глава держави пояснив, що влада провела аудит указів Віктора Януковича, як цього вимагало рішення Ради національної безпеки й оборони.
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Президент пояснив указ про звільнення Тупицького
А 27 березня з'явилися перші результати аудиту. Мова йде про 2 укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року – щодо призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Миколайовича та Олександра Касмініна.
Обидва ці укази мною скасовані. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок,
– наголосив Зеленський.
За словами українського лідера, якщо засідання РНБО якогось тижня не відбувають, то це не означає, що "люди, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно".
Які ще укази підписав Зеленський
Крім того, президент зазначив, що підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анулювали ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.
Також глава держави повідомив про підписання указу, згідно з яким вже у 2021 році проведуть перевірки всіх суб'єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин протягом 2 років з моменту отримання відповідних дозволів.
Олександр Тупицький: останні новини
- Вже колишнього главу Конституційного Суду підозрюють у наданні неправдивих свідчень та в підкупі свідка. Зокрема, 19 січня 2021 року слідчі ДБР повідомили йому про підозру.
- Тупицького відсторонили від виконання посадових обов'язків до 28 березня. Однак, за інформацією журналістів "Схем", на нього й досі розподіляють справи.
- Крім того, він продовжує отримувати зарплату. За січень 2021 року суддя заробив 320 тисяч гривень.
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