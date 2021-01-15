Президент України Володимир Зеленський 15 січня провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони передусім обговорили ситуацію на Донбасі та пандемію коронавірусу.

Про що телефоном поговорили Зеленський і Меркель

Деталі розмови оприлюднив сам Зеленський у твітеррі. Також про подію написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Зверніть увагу Путін зацікавлений: коли відбудеться нормандський саміт і чи змінить він ситуацію на Донбасі?

За словами українського президента, він був радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Адже Німеччина завжди залишається для України надійним другом і партнером.

Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на Донбасі,

– підкреслив він.

Також очільник України побажав міцного здоров'я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії коронавірусу.

Зауважимо! В Німеччині показники заражень коронавірусом залишаються високими. Тому тут продовжили локдаун щонайменше до кінця січня. Водночас тут планують запровадити ще жорсткіші карантинні обмеження.

Мельник, зі свого боку, уточнив, що це були 14 за рахунком переговори лідерів двох держав. Дипломат назвав це "черговим свідченням безпрецедентної інтенсивності українсько-німецького політичного діалогу на вищому рівні".

Водночас в уряді Німеччини повідомили, що Меркель і Зеленський обговорили реалізацію мінських домовленостей і домовилися інтенсифікувати роботу.

До слова! 12 січня у Берліні відбулися нормандські переговори на рівні радників, на яких Україну представляв керівник ОП Андрій Єрмак. Про підсумки заходу – читайте тут.