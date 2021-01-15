Зеленський провів телефону розмову з Меркель: поговорили про Донбас і COVID-19
Президент України Володимир Зеленський 15 січня провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони передусім обговорили ситуацію на Донбасі та пандемію коронавірусу.
Про що телефоном поговорили Зеленський і Меркель
Деталі розмови оприлюднив сам Зеленський у твітеррі. Також про подію написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.
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За словами українського президента, він був радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Адже Німеччина завжди залишається для України надійним другом і партнером.
Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на Донбасі,
– підкреслив він.
Також очільник України побажав міцного здоров'я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії коронавірусу.
Мельник, зі свого боку, уточнив, що це були 14 за рахунком переговори лідерів двох держав. Дипломат назвав це "черговим свідченням безпрецедентної інтенсивності українсько-німецького політичного діалогу на вищому рівні".
Водночас в уряді Німеччини повідомили, що Меркель і Зеленський обговорили реалізацію мінських домовленостей і домовилися інтенсифікувати роботу.
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