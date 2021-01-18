Зеленський створив Раду з розвитку малого бізнесу: хто її очолив
Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань розвитку малого підприємства. Він підписав указ про затвердження її складу.
Раду очолила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко. Про це повідомила пресслужба ОП.
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Хто увійшов до складу
Секретарем призначили генеральну директорку Директорату з питань економічної політики Офісу Президента Олену Дьяченко.
Також до складу Ради увійшли:
- заступниця міністра фінансів Світлана Воробей;
- заступник голови Податкової Євген Олейніков;
- заступник голови Виконкому реформ Олександр Ольшанський;
- нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець;
- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Яка мета Ради
Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, щоб налагодити конструктивну взаємодію органів державної влади та представників малого підприємництва і їхніх громадських об'єднань.
Про що домовились на першому засіданні
Наприкінці грудня в Офісі Президента відбулось перше засідання Ради. Тоді очільник ОП Андрій Єрмак закликав учасників:
► максимально швидко організувати роботу Ради;
► надати пропозиції щодо її персонального складу;
► у короткі терміни підготувати рішення щодо розв'язання нагальних проблемних питань малого підприємництва.
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