Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань розвитку малого підприємства. Він підписав указ про затвердження її складу.

Раду очолила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко. Про це повідомила пресслужба ОП. Зверніть увагу У Зеленського назвали пріоритети співпраці України з адміністрацією Байдена Хто увійшов до складу Секретарем призначили генеральну директорку Директорату з питань економічної політики Офісу Президента Олену Дьяченко. Також до складу Ради увійшли: заступниця міністра фінансів Світлана Воробей;

заступник голови Податкової Євген Олейніков;

заступник голови Виконкому реформ Олександр Ольшанський;

нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець;

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Повний список тих, хто увійшов до складу Ради можете прочитати у заяві. Яка мета Ради Зеленський створив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, щоб налагодити конструктивну взаємодію органів державної влади та представників малого підприємництва і їхніх громадських об'єднань. Про що домовились на першому засіданні Наприкінці грудня в Офісі Президента відбулось перше засідання Ради. Тоді очільник ОП Андрій Єрмак закликав учасників: ► максимально швидко організувати роботу Ради;

► надати пропозиції щодо її персонального складу;

► у короткі терміни підготувати рішення щодо розв'язання нагальних проблемних питань малого підприємництва.