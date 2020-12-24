Володимиру Зеленському потрібні такі люди в Офісі генпрокурора, які б кришували його друзів та політичну команду, зокрема "слуг народу". Очевидно, що якраз таких послушних виконавців він і знайшов.

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що це вкотре пояснює, чому його разом з командою звільнили з Офісу генпрокурора. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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Рябошапка наголосив, що саме Зеленський несе відповідальність за ситуацію, яка сьогодні відбувається в Україні. Адже влада, по суті, покриває скандальних чиновників.

"А суспільний розголос вони сприймають як інтригу з боку так званих активістів, "соросят" чи "грантожерів", які повторюють російські наративи. Власне, треба було б просто провести паралелі з тим, що відбувалося у 2013 році", – додав він.

Тому що Зеленський явно став на шлях Януковича, навіть не Порошенка. І він вперто прямує цим шляхом. Цей шлях напряму веде до Ростова,

– підкреслив ексгенпрокурор.

Попри все, українцям потрібно продовжувати боротьбу. Адже хоч у 2013 році все закінчилося достатньо погано для України, але це новий етап її розвитку.

"Тому я впевнений, що ера Зеленського так само закінчиться. Хотілося б вірити, що не так погано як у 2013 році, але точно раніше ніж його каденція на посту президента", – переконаний Рябошапка.

Про перспективи скандальних справ

На думку Рябошапки, антикорупційна інфраструктура в Україні сьогодні є достатньо міцною. Адже НАБУ, всупереч усім атакам, таки вистояло і наразі дає результати.

Антикорупційний суд, хоч і не так швидко, але також демонструє результат. Ми зможемо побачити, як антикорупційна інфраструктура зруйнує ті усталені зв'язки між елітами та владою, які перешкоджають розвитку України,

– вважає він.

"Врешті, вони можуть зруйнувати цю кругову поруку. Наше завдання як громадянського суспільства – підтримати НАБУ, САП, Антикорсуд та не дати можливості зруйнувати ці інституції", – підсумував ексгенпрокурор.

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