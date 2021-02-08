Ніяких мандрів без вакцинації: Зеленський розповів про майбутні подорожі в ЄС

Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський пояснив, що наразі невідомо, чи пускатимуть в Україну невакцинованих іноземців. Однак, за словами українського президента, Україна вживатиме дзеркальні заходи з країнами ЄС.
Таку думку Зеленський озвучив під час Всеукраїнського форуму щодо коронавірусу "Україна 30".
Важливо Зеленський виступив на форумі "Україна 30" щодо коронавірусу: головні тези
Він додав, що, ймовірно, країни ЄС не дасть можливості вільно подорожувати без вакцинації.
Чи буде світ мандрувати? Це все залежить від нас, від людей. Тому що я впевнений, що Європа не дасть можливості вільного мандрування, якщо у тебе немає вакцинування. Якщо люди хочуть кудись поїхати – відпочити чи по роботі, треба буде вакцинуватися,
– сказав Зеленський.
Президент пояснив, що Україна може запровадити паспорти вакцинації вслід за країнами ЄС. Щодо ситуації всередині України, то, за словами Володимира Зеленського, для людей, які вакцинуються або які перехворіли на коронавірус, скасовуватимуться карантинні заборони.
Відомо, що вакцинація буде добровільною. Записатися на щеплення можна буде трьома способами:
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу