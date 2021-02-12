Зеленський скликає засідання РНБО, але частина буде закритою: для чого

Президент Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони. Воно відбудеться 19 лютого на Банковій.
Так, Зеленський вже доручив Секретареві РНБО Олексію Данілову розпочати підготовку засідання.
Важливо Рішення РНБО залишиться в силі і після судового розгляду, – Мінкульт про канали Медведчука
Про що говоритимуть
Деякі питання розглядатимуть в закритому режимі. Наразі перелік тем невідомий, однак в телеграм-каналах припускають, що говоритимуть про загострення на Донбасі.
Зверніть увагу!
- Від початку 2021 року ситуація на Донбасі особливо загострилась. Бойовики продовжували порушувати перемир'я, обстрілюючи позиції Операції об'єднаних сил. Однак якщо раніше окупанти переважно здійснювали провокативні постріли, то тепер почали стріляти прицільно.
- Наприклад, 11 лютого на Донбасі від куль снайперів загинули двоє наших військових: Владислав Лященко та Олександр Глушко.
- Важливо, що у 2021 році вже загинули 8 українських бійців.
- Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук раніше відреагував на зрив перемир'я. Політик наголосив, що на постріли треба відповідати пострілами.
- До слова, цю думку підтримав Зеленський. Під час робочої поїздки на передову президент заявив, що військові мають наказ, тому при пострілах снайперів вони мають давати відповідь.
Під час минулого засідання РНБО
застосували санкції проти нардепа та соратника Медведчука Тараса Козака.
Після того, як глава держави підписав указ, медведчуківські канали ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили мовлення.