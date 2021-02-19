Зеленський сказав переглянути закон про конкурси на держслужбу: правки стосуються замів

19 лютого 2021 , 11:12
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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський ветував закон про проведення конкурсу на держслужбу 18 лютого. Профільний комітет уже розглянув зауваження глави держави і схвалив їх. Поправки стосувались повноважень заступників міністра.

Зеленський зауважив, що слід розібратись з тими повноваженнями, які належать заступникам міністрів.

До теми Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на держслужбу

Президент запропонував вилучити деякі положення

Мовиться про ту ситуацію, коли посада самого міністра є вакантною.

Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо,
– пояснив Зеленський.

Саме тому президент запропонував народним обранцям вилучити відповідні норми.

Комітет уже схвалив поправки Зеленського

Джерело: телеграм-канал Олександра Качури

Як повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, комітет з питань організації державної влади вже розглянув вето Зеленського з пропозиціями.

По всіх пропозиціях президента було прийнято рішення – схвалити і відправити в зал. З практично повною впевненістю можна сказати, що дані пропозиції будуть розглядатися сьогодні в залі Ради,
 написав Качура.

Зверніть увагу! Про колізію через ветування закону вже повідомив під час виступу у Верховній Раді глава уряду Денис Шмигаль. Адже виконувач обов'язків Міненергетики не може підписати документи, отож виплата зарплат шахтарям під загрозою.

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Коротко про положення закону

Джерело: сайт Верховної Ради

  • Конкурси на посади, що обіймають особи, які раніше уклали контракти про проходження державної служби на період дії карантину оголошуються протягом 6 місяців з дня набрання чинності закону.
  • У разі відсутності переможця конкурсу, впродовж 10 днів після оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби, проводять повторний конкурс.
  • Контракти, укладені до набрання чинності цим законом, діють до призначення на посаду держслужби особи за результатами конкурсу. Втім їхній термін спливає після 9 місяців.
  • Оголошені добори на посаду, рішення яких неоприлюднені на момент набрання чинності закону, скасовуються.
  • Спеціальна перевірка щодо запобігання корупції не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними державної служби на період карантину.
  • Перший заступник та заступник міністра можуть давати обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства доручення.
  • Заборонено покладати обов'язки міністра на особу, кандидатуру якої відхилила Верховна Рада поточного скликання.