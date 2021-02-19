Зеленський сказав переглянути закон про конкурси на держслужбу: правки стосуються замів
Президент Володимир Зеленський ветував закон про проведення конкурсу на держслужбу 18 лютого. Профільний комітет уже розглянув зауваження глави держави і схвалив їх. Поправки стосувались повноважень заступників міністра.
Джерело:Офіс Президента
Зеленський зауважив, що слід розібратись з тими повноваженнями, які належать заступникам міністрів.
До теми Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на держслужбу
Президент запропонував вилучити деякі положення
Мовиться про ту ситуацію, коли посада самого міністра є вакантною.
Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо,
– пояснив Зеленський.
Саме тому президент запропонував народним обранцям вилучити відповідні норми.
Комітет уже схвалив поправки Зеленського
Джерело: телеграм-канал Олександра Качури
Як повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, комітет з питань організації державної влади вже розглянув вето Зеленського з пропозиціями.
По всіх пропозиціях президента було прийнято рішення – схвалити і відправити в зал. З практично повною впевненістю можна сказати, що дані пропозиції будуть розглядатися сьогодні в залі Ради,
– написав Качура.
Поділитися новиною