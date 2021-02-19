Президент Володимир Зеленський ветував закон про проведення конкурсу на держслужбу 18 лютого. Профільний комітет уже розглянув зауваження глави держави і схвалив їх. Поправки стосувались повноважень заступників міністра.

Зеленський зауважив, що слід розібратись з тими повноваженнями, які належать заступникам міністрів.

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Президент запропонував вилучити деякі положення

Мовиться про ту ситуацію, коли посада самого міністра є вакантною.

Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо,

– пояснив Зеленський.

Саме тому президент запропонував народним обранцям вилучити відповідні норми.

Комітет уже схвалив поправки Зеленського

Джерело: телеграм-канал Олександра Качури

Як повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, комітет з питань організації державної влади вже розглянув вето Зеленського з пропозиціями.

По всіх пропозиціях президента було прийнято рішення – схвалити і відправити в зал. З практично повною впевненістю можна сказати, що дані пропозиції будуть розглядатися сьогодні в залі Ради,

– написав Качура.