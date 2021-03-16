Які б мотиви не були в президента, їх Зеленський ставить вище безпеки України. До чого тут Ситник?

Зеленського є за що похвалити та є одне "але"

Сів написати позитивний месдж про команду Зеленського. І правда було за що похвалити.

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1. Венедіктова таки підписала підозри по важливому епізоду в провадженні по Приватбанку.

Нагадаю, що свого часу генпрокурор Порошенка (Луценко) порізав це розслідування на куски і порозкидав по різних органах, аби лише НАБУ не могло його розслідувати.

2. Зеленський подав крутий законопроєкт про діджиталізацію кримінального процесу.

Цей закон не лише зробить сам процес значно ефективнішим, а й знищить цілу низку класичних схем фальсифікацій в ньому.

Один законопроєкт, який усе перекреслює

Але поки я це писав, з'явився текст законопроєкту про звільнення Ситника, який КМУ вчора, 15 березня, вніс (на заміну старого).

Ключова зміна – політичне звільнення Ситника – прописане уже прямим текстом.

Це після того, як лише кілька днів тому і редакція The Washington Post, і Politico, і важковаговик сенатор від демократів (Chris Murphy) прямо заявили, що такі дії можуть коштувати Україні двопартійної підтримки Конгресу США.

Я правда не розумію навіщо Зеленський це робить. Через помсту за Татарова? Заради поховання справи по "Роттердаму +" чи порятунку ВРП/Вовка? Бо Єрмак на вуха присів?

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Які б мотиви не були в президента, їх Зеленський ставить вище безпеки України.

У війні з Росією ми напряму залежимо від підтримки США. Не Єрмак же буде "Джавеліни" діставати. Вже вакцину "вчасно" дістали...