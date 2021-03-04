Паперові трудові книжки в Україні остаточно скасували

Джерело:Офіс Президента
Президент підписав закон про скасування паперових трудових книжок. Відтак облік трудового стажу будуть вести онлайн. Втім, тим, хто все ж захоче користуватися паперовими трудовими, цього не заборонятимуть.
За відповідний законопроєкт Верховна Рада у другому читанні проголосувала майже місяць тому – 5 лютого. Нині його підписав Володимир Зеленський.
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Законі №3623 запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі. Електронні реєстри будуть доступні усім охочим.
Документ передбачає:
Відтак підробити дані про стаж чи елементарно загубити трудову книжку буде неможливо.
Втім забороняти користуватися трудовими книжками влада не збирається. Якщо хтось все ж захоче зберегти інформацію про свій стаж у трудових книжках, можна просити свого роботодавця робити у ній записи і ставити штампи.
Планується, що повністю до нової моделі Україна перейде тільки з 2025 року. До того часу паралельно будуть використовувати як паперові трудові книжки, так і електронні.