Паперові трудові книжки в Україні остаточно скасували

Президент підписав закон про скасування паперових трудових книжок. Відтак облік трудового стажу будуть вести онлайн. Втім, тим, хто все ж захоче користуватися паперовими трудовими, цього не заборонятимуть.

За відповідний законопроєкт Верховна Рада у другому читанні проголосувала майже місяць тому – 5 лютого. Нині його підписав Володимир Зеленський.

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Законі №3623 запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі. Електронні реєстри будуть доступні усім охочим.

Документ передбачає:

громадяни не зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку;

роботодавцям у свою чергу не потрібно її перевіряти або зберігати.

Відтак підробити дані про стаж чи елементарно загубити трудову книжку буде неможливо.

Втім забороняти користуватися трудовими книжками влада не збирається. Якщо хтось все ж захоче зберегти інформацію про свій стаж у трудових книжках, можна просити свого роботодавця робити у ній записи і ставити штампи.

Планується, що повністю до нової моделі Україна перейде тільки з 2025 року. До того часу паралельно будуть використовувати як паперові трудові книжки, так і електронні.

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