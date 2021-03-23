Один з найпопулярніших і обговорюваних сценаріїв дій, пропонованих Зеленському, – деолігархізація. Далі читайте російською.

Деолигархизация Один из самых популярных и обсуждаемых сценариев действий, предлагаемых Зеленскому. Поводом для этого стали санкции Госдепартамента США против Игоря Коломойского. Но, естественно, под деолигархизацией понимается не только борьба против Коломойского, а ограничение (в перспективе и полное преодоление) влияния всех украинских олигархов. Читайте также Победы Зеленского и возможные проблемы в отношениях с США

Задача эта актуальна уже почти 20 лет. Речь идет не просто о борьбе с олигархами, а о преодолении чрезмерного и деформирующего влияния большого бизнеса на большую политику. Нет никаких сомнений в необходимости деолигархизации и в политике, и в экономике. Но при этом надо четко определиться, что понимать под деолигархизацией: полное "раскулачивание" олигархов, что возможно только с помощью сугубо авторитарных методов; либо ограничение влияния олигархов в экономике, политике и медийной сфере, которое может быть постепенным или более решительным, умеренным или более радикальным.

Соответственно разной должна быть стратегия и тактика процесса деолигархизации. Учитывая масштабы влияния олигархов в украинской политике и экономике, вряд ли возможна быстрая, легкая и окончательная победа над всеми олигархами одновременно (такой себе блицкриг в борьбе в борьбе с олигархами).

Более того, любая попытка начать войну со всеми олигархами одновременно будет смертельно опасной для любого украинского руководителя. Это как вести войну сразу на несколько фронтов и разными врагами одновременно.

Не удивительно, что никто из украинских президентов даже и не пытался это делать. Гораздо проще (и эффективнее!) с олигархами договариваться и сотрудничать. К тому же, это наиболее приемлемая модель отношений и для самих олигархов.

Ласковая борьба с олигархами: как это сделать?

Но объективно ослабление олигархов отвечает и общественным интересам, и интересам любого президента Украины (если он хочет быть сильным государственным лидером). При этом крайне важно минимизировать огромные риски, которые неизбежно возникнут в процессе такой борьбы, а также сформулировать правильную и последовательную стратегию и тактику деолигархизации.

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Как уже отмечалось, такая стратегия может быть разной, в зависимости, от обстоятельств и государственных интересов. Отмечу лишь несколько возможных базовых стратегий политики в отношении олигархов:

1) мирное сосуществование с олигархами на основе равных "правил игры" для всех, с равноудаленностью президента от всех олигархов;

2) активное привлечение крупного бизнеса для решения важнейших государственных задач (модель, которая использовалась в Японии и Южной Корее), но без искусственных привилегий для какой-то одной бизнес-группы;

3) долговременная политика постепенного ограничения влияния олигархов в экономике (демонополизация), медийной сфере (через специальные законодательные ограничения) и политике (через активную и жесткую борьбу с политической коррупцией);

4) решительная, но гибкая и поочередная борьба с олигархами (сначала с одним, затем со вторым, третьим и т. д. ).

Какую именно стратегию избрать, зависит от политических условий (и внутренних, и внешних), целей руководства страны, готовности и склонности руководства страны к тому или иному варианту стратегии. При этом по каждому из этих вариантов стратегии могут еще быть и разные тактические линии. И все это должно быть продумано на несколько ходов вперед. В борьбе с олигархами лучше избегать импровизаций, хотя, как показала история с санкциями против Медведчука, неожиданные и сильные тактические ходы могут быть очень эффективны.

В заключение предостерегу от иллюзии, что борьба с олигархами принесет президенту большую популярность и рост рейтингов. Ну разве что олигархов одного за другим начнут сажать в тюрьму. Но это будет возможно, как уже отмечалось, только при использовании авторитарных методов. При нынешней судебной системе и при нынешнем состоянии правоохранительных органов такой сценарий вряд ли возможен.

А вот падение рейтингов вполне возможно. Ведь опальный олигарх может развязать против главы государства масштабную информационно-политическую войну, что называется не на жизнь, а на смерть. Именно поэтому стратегия и тактика деолигархизации должна быть четко определена и откалибрована на самые разные сценарии развития событий.

Проект "Большая стройка"

Еще один сценарий, который уже реализуется – проект (программа) "Большая стройка". Это один из главных приоритетов для Зеленского.

Само по себе дорожное строительство, а также развитие (модернизация) инфраструктуры имеют большое общественное значение. Все мы знаем, какие у нас проблемы с дорогами. И нет сомнений, что дорожное строительство должно быть одним из приоритетов экономической политики. Судя по данным социологов, есть и общественная поддержка "большого строительства". Другое дело, что при масштабном дорожном строительстве стоит не забывать о качестве строящихся дорог (чтобы не пришлось их ремонтировать уже на следующий год) и о больших коррупционных рисках (традиционно сопровождающих строительство дорог).

При всей общественной важности "Большой стройки" на решение текущих проблем президента Зеленского этот проект существенно не влияет, в том числе на укрепление власти и политического влияния главы государства. Нет подтверждения и позитивного воздействия "Большой стройки" на рейтинги президента Зеленского.

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В этой связи выскажу свое предположение: как это ни парадоксально, строительные проекты у нас в большей степени воспринимаются как достижения местной власти (даже если этим в большей степени занимается центральная власть). Во-вторых, объекты этого проекта "размазаны" по территории страны, поэтому, возможно, не возникает концентрированного положительного эффекта от его восприятия. Очевидно, что команде президента надо думать над более эффективным пиар-сопровождением этого проекта, особенно ближе к президентским выборам. Просто присутствия президента и банального перерезания ленточек недостаточно.