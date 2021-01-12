Президент України Володимир Зеленський і глава Молдови Майя Санду 12 січня у Києві обговорили національну безпеку обох держав. Зокрема, глави країн підняли питання Донбасу і Придністров'я.

Вони обговорили подальші кроки вирішення ситуації на окупованих територіях. Відповідні заяви президенти зробили після церемонії підписання двосторонніх українсько-молдовських документів, передає Офіс Президента.

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Головне зі заяв Зеленського і Санду про Донбас і Придністров'я

Укотре хочу підкреслити, що позиція України щодо придністровського врегулювання є незмінною. Ми твердо підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна цінує те, що Молдова підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

У свою чергу, Санду підтвердила, що наша країна є для Молдови стратегічним партнером.

"Ми зосередилась на викликах та загрозах, які впливають як на національну, так і на регіональну безпеку. Стабільність та безпека України і Молдови є життєво важливими для обох держав. У цьому контексті ми знову підтвердили нашу взаємну та тверду підтримку мирного вирішення конфліктів, засновану на повазі суверенітету та територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів. Хотіла б підкреслити ще раз, що Молдова рішуче і беззаперечно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", – зазначила вона.