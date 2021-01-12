Володимир Зеленський та Майя Санду домовились про створення президентської ради. У її межах сторони формуватимуть стратегію двосторонніх відносин.

Україна та Молдова створюють президентську раду: що вона передбачає

Про створення президентської ради Володимир Зеленський розповів на спільному з Майєю Санду брифінгу в Києві, повідомляє 24 канал.

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За його словами, країни планують відновити діалог на найвищому рівні, а також зробити його динамічним.

Для цього ми домовились створити президентську раду, у межах якої будемо формувати стратегію та координувати наші дії для вирішення завдань двостороннього порядку денного,

– зазначив глава держави.

Пріоритетними сферами для економічного імпульсу будуть

енергетика;

інфраструктура;

транспорт;

транзит.

Зокрема, Зеленський та Санду вже обговорили будівництво сучасної магістралі, яка поєднає Київ та Кишинів. З цією метою хочуть побудувати прикордонний постовий перехід через Дністер, що скоротить подорож між столицями держав до 5 годин.

У спільній заяві глав держав, опублікованій на сайті Офісу Президента, зазначається, що Зеленський та Санду вирішили створити президентську раду "як новий постійно діючий формат діалогу високого рівня і механізм координації та моніторингу реалізації актуальних завдань співпраці".

Більше деталей про те, що обговорювали Володимир Зеленський та Майя Санду, а також яких домовленостей досягли, читайте за посиланням.