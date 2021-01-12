Зеленський і Санду домовились створити президентську раду: що це означає
Володимир Зеленський та Майя Санду домовились про створення президентської ради. У її межах сторони формуватимуть стратегію двосторонніх відносин.
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Про створення президентської ради Володимир Зеленський розповів на спільному з Майєю Санду брифінгу в Києві, повідомляє 24 канал.
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За його словами, країни планують відновити діалог на найвищому рівні, а також зробити його динамічним.
Для цього ми домовились створити президентську раду, у межах якої будемо формувати стратегію та координувати наші дії для вирішення завдань двостороннього порядку денного,
– зазначив глава держави.
Пріоритетними сферами для економічного імпульсу будуть
- енергетика;
- інфраструктура;
- транспорт;
- транзит.
Зокрема, Зеленський та Санду вже обговорили будівництво сучасної магістралі, яка поєднає Київ та Кишинів. З цією метою хочуть побудувати прикордонний постовий перехід через Дністер, що скоротить подорож між столицями держав до 5 годин.
У спільній заяві глав держав, опублікованій на сайті Офісу Президента, зазначається, що Зеленський та Санду вирішили створити президентську раду "як новий постійно діючий формат діалогу високого рівня і механізм координації та моніторингу реалізації актуальних завдань співпраці".
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