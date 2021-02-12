У хлопців є наказ, – Зеленський про вбивства снайперами воїнів ЗСУ

Українські військові повинні відповідати російським найманцям, коли ті порушують режим тиші на Донбасі. Президент Володимир Зеленський ніколи не віддає відповідні накази – воїни все знають самі.

Глава держави розповів, що військовослужбовці ЗСУ поінформовані, що вони мають надати адекватну відповідь, якщо працюють снайпери окупантів. Про це він повідомив на брифінгу під час робочої поїздки на Донеччину.

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Захисники України мають надавати відповідь ворогу

Наші хлопці прекрасно знають: якщо йде снайперське знищення наших військових – вони повинні знайти адекватну відповідь тим снайперам, які знищили життя наших військових. Саме так вони й роблять,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українські воїни ніколи не отримують від нього накази на відповідь. Бійці ЗСУ мають наказ діяти у таких випадках саме так, як вони діють.

За його словами, наші захисники відповідають саме так, як і потрібно відповісти в ситуації порушення перемир'я бойовиками.

Перемир'я потрібне тільки Україні

Глава держави додав, що українська влада розумі, що режим припинення вогню потрібен тільки Україні, а проросійські бойовики намагаються його зірвати.

Ми розуміємо, що відбувається. Ми в принципі розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам. Ми в принципі розуміємо, що сепаратисти хочуть його зірвати. Ми це розуміємо. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити,

– підсумував він.

Зеленський прибув на Донеччину з послами G7 11 лютого . З ними також приїхав глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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