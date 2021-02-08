Доволі ліберальні обмеження, – Зеленський розповів про досягнення локдауну
Володимир Зеленський назвав локдаун, що тривав в Україні з 8 по 24 січня, досить ліберальним. Він наголосив, що за час жорстких карантинних обмежень в Україні вдалося зменшити кількість нових хворих у кілька разів.
Джерело:24 канал
Підсумки січневого локдауну український лідер підбив під час Всеукраїнського форуму щодо коронавірусу "Україна 30".
Важливо Зеленський виступив на форумі "Україна 30" щодо коронавірусу: відео
Так, за словами президента, карантинні обмеження, які діяли в січні, скоротили кількість нових випадків захворюваності за тиждень втричі.
Обмеження, які діяли в Україні в січні, були досить ліберальними. За цей час нам вдалося істотно збільшити кількість ліжок, 70% з них вільних. Понад 80% ліжок забезпечено киснем,
– сказав він.
Також він додав, що владі вдалося досягти стабілізації захворюваності.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що січневий локдаун в Україні виправдав себе.
Головні досягнення локдауну за версією Зеленського:
- На відміну від багатьох європейських країн, після зимових свят в Україні не сталося спалаху інфекції.
- Українській владі вдалося в декілька разів зменшити кількість тих, хто захворів, якщо порівнювати з періодом щоденних антирекордів (листопад 2020 року).
- Загалом ситуація є стабільною, контрольованою та не такою загрозливою, як навесні.
- Ввели 14 тисяч додаткових ліжок та забезпечили киснем понад 80% ліжкомісць по країні.
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