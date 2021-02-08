Володимир Зеленський назвав локдаун, що тривав в Україні з 8 по 24 січня, досить ліберальним. Він наголосив, що за час жорстких карантинних обмежень в Україні вдалося зменшити кількість нових хворих у кілька разів.

Підсумки січневого локдауну український лідер підбив під час Всеукраїнського форуму щодо коронавірусу "Україна 30".

Важливо Зеленський виступив на форумі "Україна 30" щодо коронавірусу: відео

Так, за словами президента, карантинні обмеження, які діяли в січні, скоротили кількість нових випадків захворюваності за тиждень втричі.

Обмеження, які діяли в Україні в січні, були досить ліберальними. За цей час нам вдалося істотно збільшити кількість ліжок, 70% з них вільних. Понад 80% ліжок забезпечено киснем,

– сказав він.

Також він додав, що владі вдалося досягти стабілізації захворюваності.

Зверніть увагу! Станом на 8 лютого в Україні з початку пандемії коронавірусну інфекцію вже підтвердили у 1 246 990 осіб. За минулу добу кількість хворих зросла на 2 141. Згідно з даними Worldometer, кількість нових хворих почала зменшуватися після 15 січня. Зараз щодня в Україні фіксують від 2 000 до 4 500 нових хворих.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що січневий локдаун в Україні виправдав себе.

Головні досягнення локдауну за версією Зеленського: