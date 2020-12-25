Володимир Зеленський заявив, що ЄС та Захід визнають, що "верхівка" Україні хабарів не бере. Однак боротьба з корупцією продовжуються. Президент сподівається до кінця своєї каденції побачити результат у середній ланці.

Боротьба з корупцією: досягнення

Глава держави запевняє, що він не корупціонер, тому з хабарями до нього не ходять. Однак у питанні корупції все ж є, з чим боротися. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю "Фокусу".

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Усі визнають, зокрема й британські та американські розвідки, що "верхівка" нашої країни хабарів не бере. Тому ми "рукопожатні",

– заявив Зеленський.

Президент вважає це першим кроком до успіху. Однак не знає, чи вдасться за час його каденції успішно пройти весь шлях боротьби з корупцією.

"Складно, тому що великі гроші. І так вийшло, що у багатьох людей немає витримки. Якими б вони не були, що б вони не обіцяли, на чому вони б не присягалися, загалом люди слабкі (до грошей – 24 канал)", – зазначив глава держави.

Зникнення хабарництва: плани

Але Зеленський переконаний, що за умови повної цифровізації держави корупція у середній ланці зникне. "Ми до цього йдемо і до кінця моєї каденції багато зробимо", – переконує він.

Водночас є друга частина боротьби з корупцією – кадри. Президент пояснив, чому в Україні так часто стаються кадрові зміни. Це, на думку Зеленського, потрібно, аби з часом прийшли "чисті люди". Глава держави вірить, що вони обов'язково з'являтимуться.

Зверніть увагу! Відповідно до опитування, проведеного Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва, тільки 10% українців вірять, що у 2021 році покарають корупціонерів.