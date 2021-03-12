Мухи окремо, цукерки – окремо, – Зеленський про те, чому Медведчука не притиснули раніше

Зеленський прокоментував, чому санкції на Медведчука не вводили раніше. Він натякнув на те, що Порошенко просто не був зацікавленим.

Володимир Зеленський зазначив: санкції будуть накладати і надалі. Таким чином Україна дає здачі тим, хто "добивав її у важкі часи".

Детальніше Україна дає здачі, – Зеленський звернувся до громадян через рішення РНБО

Зеленський про санкції проти Медведчука

Президент зазначив: перші санкції проти Тараса Козака – це присічення спроби розколоти Україну пропагандою та дезінформацією. Як зазначив Зеленський, це блокування діяльності тих людей, для яких бізнес на окупованих територіях – норма.

Зеленський зазначив: багатьох цікавить, чому санкції не були введені раніше. Однак таке питання лишається риторичним.

Можливо, вони діяли за логікою: мухи – окремо, цукерки – окремо,

– припустив Зеленський.

"Труба Медведчука" в "епоху гетьманства"

Справедливу і законну реакцію з боку України, каже Зеленський, мають отримати ті, хто вважав, що контрольний пакет акцій такого стратегічного об'єкту може опинитися у приватних руках.

Не менш важливо з'ясувати: за яких обставин у 2015 році, в епоху гетьманства всім відомого кого, у приватній власності з'явився державний нафтопровід довжиною майже 1,5 тисячі кілометрів,

– сказав Зеленський.

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