Мухи окремо, цукерки – окремо, – Зеленський про те, чому Медведчука не притиснули раніше
Зеленський прокоментував, чому санкції на Медведчука не вводили раніше. Він натякнув на те, що Порошенко просто не був зацікавленим.
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський зазначив: санкції будуть накладати і надалі. Таким чином Україна дає здачі тим, хто "добивав її у важкі часи".
Детальніше Україна дає здачі, – Зеленський звернувся до громадян через рішення РНБО
Зеленський про санкції проти Медведчука
Президент зазначив: перші санкції проти Тараса Козака – це присічення спроби розколоти Україну пропагандою та дезінформацією. Як зазначив Зеленський, це блокування діяльності тих людей, для яких бізнес на окупованих територіях – норма.
Зеленський зазначив: багатьох цікавить, чому санкції не були введені раніше. Однак таке питання лишається риторичним.
Можливо, вони діяли за логікою: мухи – окремо, цукерки – окремо,
– припустив Зеленський.
"Труба Медведчука" в "епоху гетьманства"
Справедливу і законну реакцію з боку України, каже Зеленський, мають отримати ті, хто вважав, що контрольний пакет акцій такого стратегічного об'єкту може опинитися у приватних руках.
Не менш важливо з'ясувати: за яких обставин у 2015 році, в епоху гетьманства всім відомого кого, у приватній власності з'явився державний нафтопровід довжиною майже 1,5 тисячі кілометрів,
– сказав Зеленський.
Дивіться повне звернення Зеленського
"Труба Медведчука": головне
- РНБО 19 лютого 2021 року ухвалила рішення забрати нафтопродуктопровід від компанії "Прикарпатзахідтранс" і передати у держвласність.
- Справа стосується частини трубопроводу "Самара – Західний напрямок".
- Його збудували за часів СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави.
- Через рішення деяких суддів труба опинилася у руках компаній, близьких до Медведчука
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