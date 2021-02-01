Президент України Володимир Зеленський назвав зрадою щодо України невиконання Будапештського меморандуму з боку гарантів. Він вважає це великою помилкою.

Джерело: Офіс Президента України

Такі слова очільник держави виголосив у ефірі програми Axios, що виходить на платформі HBO. Адміністрація Зеленського опублікувала повну розшифровку інтерв'ю.

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Заява Зеленського щодо Будапештського меморандуму

За словами президента України, будь-які світові дипломатичні домовленості від моменту, коли не виконують Будапештський меморандум, "помножено на нуль".

"І що б ми далі не підписували, про що б країни не домовлялися, завжди буде ризик, що хтось скаже: це якийсь папірець і необов'язково його виконувати. Тобто у XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила. Хто сильніший, хто має більше зброї – той, скажімо так, пише Конституцію твоєї країни", – підкреслив Зеленський.

Він заувжив, що це образлива ситуація. І в України було декілька таких випадків.

Я розумію, що ядерна зброя – це дуже погано. Але якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, то не було би вторгнення, і ми мали б свої території. Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом. Ось і все,

– констатував президент України.

Щодо повернення ядерного статусу Україні Зеленський наголосив, що сьогодні це неправильно робити. Адже не слід перетворюватися з людей на звірів. І Все ж цивілізація врешті-решт переможе.

"Як би ми не ставилися до демократії, як говорив Черчилль, кращого у світі поки що немає. З усіма мінусами демократії, з усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були і є у нас, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми повинні йти за світовим законом, повинні залишатися людьми", – підсумував політик.

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