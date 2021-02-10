Наші виборці взагалі дуже недовірливі. Близько половини українців традиційно нікому не довіряють. Далі читайте російською.

Еще раз о рейтингах доверия, и не только. Не успел я написать текст о том, что желательно измерять рейтинг доверия в том числе и с помощью "открытого вопроса", как появились данные опроса "Центра Разумкова", в котором Дмитрий Разумков оказался лидером по рейтингу доверия.

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Тем, кто не знает, напомню, что "Центр Разумкова" назван в честь Александра Разумкова, это отец Дмитрия Разумкова. Но сам Дмитрий Александрович никакого отношения к этому центру не имеет (кроме фамилии папы, конечно).

Но я хотел в этой связи поразмышлять сразу о нескольких темах, связанных с политическими рейтингами.

Политические перспективы Дмитрия Разумкова

Тема первая. Уже несколько месяцев подряд наблюдается явный ажиотаж в обсуждении политических перспектив Д.Разумкова. Даже начали замерять его президентский рейтинг. И свежая социология "Центра Разумкова" этот ажиотаж только усилила.

На что обращу внимание в этом плане. Рейтинг доверия – это не электоральный рейтинг. Что, собственно, подтверждается и социологическими исследованиями. Да, по рейтингу доверия Д.Разумков один из лидеров (хотя по данным КМИС он не входит даже в тройку лидеров). Ему доверяют от 26,6% респондентов (по данным КМИС) до 32% (по данным "Центра Разумкова"). А вот его президентский рейтинг (доля активных избирателей, готовых за него проголосовать на президентских выборах) – всего 2-3%. Для старта это неплохой показатель, но это не рейтинг одного из фаворитов президентской гонки.

По президентскому рейтингу Д.Разумков в конце первой десятки потенциальных претендентов на пост главы государства. Относительно высокий по нашим меркам рейтинг доверия создает у некоторых политиков иллюзию большой популярности. В эту ловушку уже попадали А.Гриценко, Н.Савченко, В.Литвин, М.Саакашвили, и целый ряд других политиков.

Я уже не раз писал о том, что высокий рейтинг доверия далеко не всегда (точнее, чаще всего) не конвертируется в высокий электоральный рейтинг. И лучше такой рейтинг иметь за год до президентских выборов, а не за три года до них. За три года многое может поменяться.

Но раскручивание темы политических перспектив Д.Разумкова вольно или невольно создает контекст чуть ли не конкуренции между Разумковым и Зеленским. Есть у меня большое подозрение, что некоторые "интересанты" через раскручивание этой темы, с одной стороны, искусственно стимулируют политические амбиции Дмитрия Разумкова и подталкивают его к фальстарту, с другой стороны, провоцируют политический конфликт и разрыв между президентом Зеленским и спикером Д.Разумковым (что было бы большой политической ошибкой для обоих).

Чиъ рейтинги попали под удар?

Тема вторая. Чьи рейтинги в наибольшей степени находятся под ударом? В нашей политической практике, прежде всего, это рейтинги политиков, находящихся при власти, а также правительственных чиновников. А если еще страна переживает экономический кризис или обострение социальных проблем (тарифная проблема, недовольство карантинными ограничениями, и др.), то снижение рейтингов президента, премьер-министра, правящей партии, является просто неизбежным. В таких критичных условиях для президента Зеленского является достижением уже само сохранение лидирующих позиций в рейтинговой гонке. Кстати, как это ни парадоксально, под удар при этом не всегда попадают спикеры парламента, особенно если они придерживаются относительно нейтральной позиции и дистанцируются от непопулярных решений исполнительной власти. Такая ситуация сейчас у Д. Разумкова, а ранее была у В. Литвина, в меньшей мере у некоторых других бывших спикеров парламента.

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Тут парадокс еще и в том, что парламенту у нас традиционно доверяют намного меньше, чем правительству, а вот к спикерам парламента относятся более позитивно.

Наши избиратели вообще очень недоверчивы. Около половины украинцев традиционно никому не доверяют. Но в лидерах недоверия представители полярных политических лагерей, а также большинство бывших руководителей страны. Вот еще один парадокс: при высоких рейтингах недоверия лидеры ведущих политических сил имеют достаточно высокие (по нашим меркам) электоральные рейтинги (например, Ю.Бойко, П.Порошенко, Ю.Тимошенко). И наоборот, лидеры рейтинга доверия (сейчас это, по данным разных опросов, – Д.Разумков и В.Кличко) значительно уступают по президентскому рейтингу не только Владимиру Зеленскому, но и большинству других претендентов на пост главы государства.

Традиционно украинцы не очень доверяют руководителям правоохранительных структур (Генпрокурору, главе СБУ, министру внутренних дел), кто бы не занимал эти должности, и при разных политических режимах (при всех президентах).

Скорее всего, это некое функциональное недоверие, когда критическое отношение к ведомству переносится и на его руководителя. При этом рейтинги доверия никак не влияют на политический статус и реальное политическое влияние того или иного силовика. Наиболее показательный пример – глава МВД Арсен Аваков. При невысоких рейтингах доверия (которые, правда, мало отличаются от таких же рейтингов ряда других политических лидеров) он уже почти 7 лет возглавляет свое ведомство и уже лет пять является одним из самых влиятельных политиков и государственных деятелей в стране. И если при президентстве Порошенко Аваков был неким противовесом главе государства, то при правлении Зеленского он выполняет функцию административно-политического стабилизатора. Кстати, обращу внимание на достаточно стабильные показатели рейтинга доверия у А.Авакова. Колебания политической конъюнктуры мало влияют на его рейтинг доверия.

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О снижение рейтингов

Снижение рейтингов руководителей страны далеко не всегда имеет фатальный и необратимый характер. У Юлии Тимошенко в 2009 г. (во время экономического кризиса) рейтинги снизились очень сильно (в несколько раз). В итоге это ей помешало выиграть президентские выборы в 2010 г. Но за счет правильной стратегии и активных действий ей удалось восстановить позитивную рейтинговую динамику и выйти во второй тур президентских выборов, где не хватило всего нескольких процентов для победы. У президента Порошенко рейтинг то снижался, то стабилизировался, летом 2018 г. его президентский рейтинг упал до 6-7%, но в ходе президентской избирательной кампании он нарастил свой рейтинг более чем в два раза и вышел во второй тур президентских выборов.

Ну и самый показательный пример – Леонид Кучма, который выиграл президентские выборы в 1999 г., хотя за год до этих выборов его президентский рейтинг был на уровне 6%.

Все социологические опросы, чьи данные мы обсуждаем, проводились до блокирования медведчуковских каналов (либо завершались в этот день). И, конечно же, главная интрига состоит в том, как это решение повлияет на рейтинги президента Зеленского и ОПЗЖ. Выскажу свои предположения. У Владимира Зеленского может вырасти рейтинг доверия (за счет сторонников ультра-патриотических взглядов, которые ранее ему категорически не доверяли, а теперь положительно оценили закрытие медведчуковских телеканалов) и, возможно, несколько подрастет президентский рейтинг (за счет части колеблющихся избирателей, которые могут положительно оценить решительность его действий по закрытию медведчуковских телеканалов).

Однако на текущие рейтинги президента Зеленского в решающей мере будет влиять социально-экономическая ситуация. Если она будет ухудшаться, или затянется коронакризис (одновременно и экономический и эпидемиологический кризис), то это негативно будет отражаться на рейтингах главы государства. И наоборот.

Будущее ОПЗЖ

А вот рейтинг ОПЗЖ постепенно может несколько снизиться за счет распыления аудитории медведчуковских телеканалов. Хотя аудитория этих телеканалов была не очень большой, но зато предельно политизированной (это были потенциально очень активные избиратели, которые могли влиять и на других людей в своем кругу). И телеканалы Медведчука были для своей аудитории чем-то вроде сильного информационно-политического наркотика. Они формировали политическую повестку ОПЗЖ для ее сторонников, заряжали своих зрителей ненавистью и агрессией по отношению ко всем политическим оппонентам ОПЗЖ, и одновременно консолидировали электоральное ядро ОПЗЖ. И вот теперь этого "наркотика" не будет.

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У бывшей аудитории медведчуковских телеканалов начнется самая настоящая "ломка". Советую социологам и психологам изучить этот интересный процесс. У нас еще такой ситуации не было. Уже происходят перетоки этой аудитории на другие телеканалы. Постепенно (в течение нескольких месяцев) это может повлиять и на политические ориентации части бывших зрителей медведчуковских телеканалов. С высокой вероятностью снизятся и личные рейтинги Виктора Медведчука, которые подпитывались именно его телеканалами.