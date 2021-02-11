Разом з президентом Володимиром Зеленським 11 лютого на Донбас прибули й посли західних країн. Дипломати ознайомились з ситуацією на лінії розмежування, а також побачили, як несуть службу українські захисники.

Зеленський наголосив, що для України дуже важливо, щоб представники країн – світових лідерів побачили, що саме відбувається у зоні конфлікту.

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Західні дипломати повинні отримати з перших вуст правдиву інформацію про те, як Україна виконує взяті на себе зобов'язання зі встановлення режиму припинення вогню, якого не дотримується протилежна сторона,

– розповів Зеленський

Хто побував з візитом на Донбасі:

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен,

Посол Німеччини Анка Фельдгузен,

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс,

тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін,

Посол Канади Лариса Ґаладза,

Посол Швеції Тобіас Тиберг.

Єрмак про важливість візиту послів на Донбас

За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, Зеленський уже проїхав майже 60% лінії розмежування і сам хоче донести до військових, наскільки важливим є режим припинення вогню.

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Для України, наголосив керівник ОПУ, дуже важливо отримати сигнал від послів Франції та Німеччини, адже саме ці країни беруть участь у переговорах в нормандському форматі. Західним дипломатам потрібно показати, що українські військові дотримуються домовленостей від 27 липня 2020 року – про припинення бойових дій.

Будь-які перемовини далі неможливо вести, коли вбивають наших людей. Важливо, що вбивають спеціальні групи снайперів, які не є у постійній дислокації. Тобто це провокація, дуже гарно організована. Це професійні вбивці, які саме для цього сюди приїжджають,

– сказав Єрмак.

На Донбас також прибув і Андрій Єрмак / Фото Офісу Президента

Зверніть увагу! Також під час поїздки президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів під Авдіївкою та вручив цінні подарунки трьом військовим.



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