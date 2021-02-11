За десятки метрів від лінії зіткнення: Зеленський разом з послами країн Заходу відвідав Донбас
Разом з президентом Володимиром Зеленським 11 лютого на Донбас прибули й посли західних країн. Дипломати ознайомились з ситуацією на лінії розмежування, а також побачили, як несуть службу українські захисники.
Джерело:Офіс Президента
Зеленський наголосив, що для України дуже важливо, щоб представники країн – світових лідерів побачили, що саме відбувається у зоні конфлікту.
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Західні дипломати повинні отримати з перших вуст правдиву інформацію про те, як Україна виконує взяті на себе зобов'язання зі встановлення режиму припинення вогню, якого не дотримується протилежна сторона,
– розповів Зеленський
Хто побував з візитом на Донбасі:
- Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен,
- Посол Німеччини Анка Фельдгузен,
- Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс,
- тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін,
- Посол Канади Лариса Ґаладза,
- Посол Швеції Тобіас Тиберг.
Єрмак про важливість візиту послів на Донбас
За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, Зеленський уже проїхав майже 60% лінії розмежування і сам хоче донести до військових, наскільки важливим є режим припинення вогню.
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Для України, наголосив керівник ОПУ, дуже важливо отримати сигнал від послів Франції та Німеччини, адже саме ці країни беруть участь у переговорах в нормандському форматі. Західним дипломатам потрібно показати, що українські військові дотримуються домовленостей від 27 липня 2020 року – про припинення бойових дій.
Будь-які перемовини далі неможливо вести, коли вбивають наших людей. Важливо, що вбивають спеціальні групи снайперів, які не є у постійній дислокації. Тобто це провокація, дуже гарно організована. Це професійні вбивці, які саме для цього сюди приїжджають,
– сказав Єрмак.
На Донбас також прибув і Андрій Єрмак / Фото Офісу Президента
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