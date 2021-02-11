Зеленський разом з послами G7 приїхав на Донбас
Президент Володимир Зеленський 11 лютого прибув з робочою поїздкою до Донецької області. Разом з ним є посли країн G7.
Джерело:Офіс Президента
Що відомо про поїздку Зеленського на Донбас
Глава держави побуває на передовій у зоні конфлікту.
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Президент ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил,
– мовиться у повідомленні.
Ситуація на Донбасі: головне
►З початку 2021 року проросійські бойовики щодня обстрілюють позиції Збройних сил України. Переважно, постріли є прицільними.
►Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на всі постріли слід відповідати, а не чекати доки когось із наших військових вб'ють чи поранять.
►Впродовж неповних 2 місяців 2021 року на Донбасі вже загинули 7 українських бійців.
►Представник ТКГ Сергій Гармаш заявив, що перемир'я на Донбасі вже немає. Однак, за його словами, Україні політично вигідно зберігати тишу, щоб потім запитувати з Росії за порушення.
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