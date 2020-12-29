Президент Володимир Зеленський 29 грудня скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. На зустрічі обговорили ситуацію з Конституційним Судом України.

Що сказала Мендель Деталі засідання оприлюднять згодом. Про це речниця Офісу Президента Юлія Мендель заявила у коментарі "Українській правді". Актуально Тупицького хочуть відсторонити: Офіс генпрокурора направив клопотання Зеленському Сьогодні (29 грудня – 24 канал) президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради Національної безпеки та оборони, на якому, зокрема, розглядалися питання конституційної кризи,

– заявила Мендель. Що відомо про засідання РНБО Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі розповів, що під час засідання розглядали ситуацію, яка сформувалася навколо глави КСУ Олександра Тупицького. За словами Лещенка, Зеленський видасть указ про відсторонення Тупицького з посади на місяць. Відсторонення Тупицького: що відомо 28 грудня Тупицький проігнорував виклик в Офіс генпрокурора. Там він мав брати участь у проведенні процесуальних дій.

Глава КСУ заявив, що його візиту перешкодили сімейні обставини. Однак жодних доказів на підтвердження своїх слів Тупицький не надав.

В Офісі генпрокурора направили клопотання до Офісу Президента з проханням відсторонити Тупицького з посади на 2 місяці.

Окрім того, одіозному судді надіслали підозру поштою.

Ексочільник КСУ Станіслав Шевчук розповів:, що схвалити рішення про відсторонення Тупицького має особисто Зеленський.