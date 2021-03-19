Розмитнення авто та спрощене трудове законодавство: Зеленський провів засідання Нацради реформ

Президент Володимир Зеленський 19 березня провів засідання Національної ради реформ. Зокрема, обговорили питання змін до трудового законодавства, нову модель розмитнення автівок, земельні відносини.

Глава держави зауважив, що реформи просто заради реформ проводити не слід. Їхня мета – поліпшення життя громадян та покращення бізнес-клімату.

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Щоб реформи не були символічні, паперові, а щоб те, що ми тут озвучимо, мало результат. Бажаю нам усім серйозного результату заради наших людей,

– наголосив Зеленський.

Саакашвілі каже, що реформи були нагальні протягом десятків років

Очільник Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі переконаний, що на порядку денному – ті реформи, які нагальні, проте не вирішувались десятками років.

Як сьогодні ми обговорюємо питання спрощення трудового законодавства. 30 років української незалежності ніхто не додумався не лише його спростити, а навпаки – все більше ускладнювали його для бізнесу і все більше бюрократизували Трудовий кодекс 1971 року,

– повідомив Саакашвілі.

Нацрада реформ обговорила питання розмитнення автівок

Під час засідання обговорили нову модель розмитнення автомобілів. Адже через українську митницю щороку проходить пів мільйона машин. Це дозволяє хабарникам отримати у кишені велетенську суму – 150 мільйонів доларів. Український бюджет втрачає 300 – 400 мільйонів в американській валюті.

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Що запропонували:

Передбачити автоматизовану прозору формулу , яка розраховуватиме вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.

, яка розраховуватиме вартість автомобіля за уніфікованими критеріями. Розмитнити транспорт можна через портал "Дія".

Таким чином, протягом наступних 5 років вартість розмитнення легковиків може зменшитись на 30%.

Спрощення трудового законодавства

Обговорили і спрощення трудового законодавства для малого та середнього бізнесу. Нацрада запропонувала запровадити договірний режим відносин між роботодавцем і працівниками. Це полегшить ведення кадрових питань та зменшить "тіньову зайнятість".

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Інші теми засідання коротко: