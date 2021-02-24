Це – пастка для всієї Європи, – Зеленський обговорив з Дудою "Північний потік-2"

Джерело:Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський 24 лютого провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Глави держав обговорили вакцинацію від COVID-19 та ситуацію на Донбасі. Та головною темою стали загрози від російського проєкту "Північний потік-2".
Дуда та Зеленський погодились скоординувати кроки задля протидії "Північному потоку-2".
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Для цього, наголосили лідери країн, потрібно максимально залучати міжнародну спільноту.
Цей проєкт, по суті, – пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проєкту – це гарантія енергетичної безпеки Європи,
– сказав Зеленський.
Також Зеленський проінформував Дуду про старт вакцинації проти коронавірусу в Україні. Український гарант подякував польському президенту за можливість отримати 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Їх Варшаві нададуть в межах спільних закупівель ЄС. За словами Зеленського, цілком можливо, що препарат Україна отримає вже в березні.Зверніть увагу! Президент України розповів про зростання кількості порушень бойовиками режиму тиші на Донбасі. Також Зеленський подякував Дуді за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
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Президенти також домовились щодо низки інфраструктурних проєктів неподалік від кордону між державами. Мовиться про ремонт та будівництво автошляхів, модернізацію пунктів пропуску.
Зеленський також запросив Дуду відвідати Україну на 30-річчя її незалежності, а також взяти участь у саміті "Кримської платформи". Польський президент пообіцяв зробити все можливе, аби приїхати до Києва.