Це – пастка для всієї Європи, – Зеленський обговорив з Дудою "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Глави держав обговорили вакцинацію від COVID-19 та ситуацію на Донбасі. Та головною темою стали загрози від російського проєкту "Північний потік-2".

Дуда та Зеленський погодились скоординувати кроки задля протидії "Північному потоку-2".

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Цей проєкт не можна допустити, – Зеленський

Для цього, наголосили лідери країн, потрібно максимально залучати міжнародну спільноту.

Цей проєкт, по суті, – пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проєкту – це гарантія енергетичної безпеки Європи,

– сказав Зеленський.

Зеленський подякував Дуді за можливість отримати вакцину

Також Зеленський проінформував Дуду про старт вакцинації проти коронавірусу в Україні. Український гарант подякував польському президенту за можливість отримати 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Їх Варшаві нададуть в межах спільних закупівель ЄС. За словами Зеленського, цілком можливо, що препарат Україна отримає вже в березні.

Президент України розповів про зростання кількості порушень бойовиками режиму тиші на Донбасі. Також Зеленський подякував Дуді за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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Президенти домовились щодо інфраструктурних законопроєктів

Президенти також домовились щодо низки інфраструктурних проєктів неподалік від кордону між державами. Мовиться про ремонт та будівництво автошляхів, модернізацію пунктів пропуску.

Зеленський також запросив Дуду відвідати Україну на 30-річчя її незалежності, а також взяти участь у саміті "Кримської платформи". Польський президент пообіцяв зробити все можливе, аби приїхати до Києва.