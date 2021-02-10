Президент Володимир Зеленський 10 лютого провів телефонну розмову з главою Греції Катериною Сакелларопулу. Лідери країн обговорили туризм та боротьбу з коронавірусом.

Український лідер побажав здоров’я грецькому народу, адже Греція змушена запровадити жорсткіший карантин. У країні зачинять магазини та розважальні заклади.

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Глави країн погодилися, що важливим питанням у цьому контексті є солідарний розподіл сертифікованої вакцини у світі. Президентка Греції зазначила, що її держава сприятиме пришвидшенню отримання вакцини Україною.

Очільники також відзначили суттєвий потенціал для розвитку торговельно-економічної співпраці між Україною та Грецією, зокрема у сферах сільського господарства, космічній галузі та суднобудуванні.

Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо відновити динаміку нашої торгівлі. Сподіваюся, що чергове засідання міжурядової комісії відбудеться якнайшвидше,

– наголосив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили туристичні можливості двох країні

Окрім цього, вони зупинилися на обговоренні туристичних можливостей двох країн та збільшенні туристичних потоків після закінчення пандемії.

Греція – один з найулюбленіших туристичних напрямків для українців. Будемо раді спрощенню міжнародного туризму,

– сказав президент.

Він подякував Греції за підтримку у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський розповів про ключові пріоритети нашої держави у співпраці з ЄС та подальшому посиленні співробітництва України з НАТО у статусі партнера з розширеними можливостями.

Зі свого боку Катерина Сакелларопулу наголосила, що Греція завжди підтримувала й підтримуватиме європейські прагнення України та поглиблення асоціації з Євросоюзом у всіх сферах.

Глава України також висловив подяку за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а президентка Греції зазначила, що цінує прогрес у реформах в Україні під керівництвом чинного українського президента.

Для України та Греції 2021 рік є особливим

Володимир Зеленський зауважив, що цей рік є особливим для нашої держави та Греції – Україна відзначатиме 30-ту річницю незалежності, а Греція – 200-річчя Грецької революції, історія якої тісно пов’язана з українською Одесою, де була заснована грецька національно-визвольна організація "Філікі Етерія".

Насамкінець наш президент запросив главу Греції взяти участь у заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України, а також долучитися до саміту "Кримської платформи". Було обговорено можливість проведення спільних заходів в Україні у контексті відзначення 200-річчя Грецької революції.

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