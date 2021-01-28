Зеленський провів нараду щодо реформування Укроборонпрому: деталі

Президент Володимир Зеленський 28 січня провів робочу нараду щодо реформування Укроборонпрому. Під час неї презентували "дорожню карту" змін.

Джерело: Офіс Президента

У нараді взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

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Деталі наради щодо Укроборонпрому

Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах Укроборонпрому,

– сказав Зеленський.

►Під час наради Гусєв доповів про перші результати підготовки до трансформації структури в сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управління.

►Президент доручив Данілову підготувати та винести питання реформування Укроборонпрому на розгляд засідання Ради нацбезпеки та оборони у лютому.

►Зеленський підтримав пропозицію про збільшення частки Укроборонпрому у державному оборонному замовленні під час погодження та затвердження цього документа на 2021 рік.

►Глава держави доручив Уруському прискорити підготовку підзаконних нормативно-правових актів для імплементації закону про оборонні закупівлі.

об'єднає підприємства Укроборонпрому, які виготовляють військову техніку, а другий – працюватиме над дослідженням і розвитком космосу та авіації.



Створення холдингів дозволить реалізовувати проєкти спільно з міжнародними партнерами. За словами Гусєва, відповідний проєкт планують схвалити вже у квітні.

Укроборонпром планують ліквідувати вже у 2021 році. Замість нього створять 2 холдинги – "Оборонні системи України" і "Аерокосмічні системи України". Перший