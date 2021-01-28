Зеленський провів нараду щодо Кримської платформи: про що домовлялись

Володимир Зеленський 28 січня провів нараду, присвячену святкуванню 30 річниці Дня Незалежності України. Окрім того, глава держави обговорив запуск Кримської платформи.

Джерело: Офіс Президента

Зеленський заявив, що досі не було жодного майданчика для визначення шляхів повернення Криму.

Актуально Україна запросить Росію долучитися до Кримської платформи, – Кулеба

Кримська платформа стане майданчиком, він згуртує наших міжнародних партнерів, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах,

– заявив президент.

Деталі зустрічі

Участь у нараді взяли глава Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Політики обговорили план проведення заходів з нагоди 30 річниці Незалежності України (24 серпня) і запуск Кримської платформи (23 серпня).

Запрошення на ці події з підписом Зеленського отримають усі партнери та друзі України.

Однак український президент вже запрошує деяких світових лідерів долучитися до святкування та Кримської платформи.

Зеленський наголосив, що День Незалежності – це велике свято для України. Відзначення цієї важливої дати разом з друзями й партнерами сприятиме зміцненню позицій України на світовій політичній арені.